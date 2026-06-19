صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«طرح‌تان» را به زباله‌دان بفرستید، سطل‌های زباله‌ را برگردانید/ ریخت تهران و کرج چگونه به هم ریخت+تصاویر

معلوم نیست چه استدلال قوی و منطقی در پشت طرح عجیب و غریب بوده است که اتفاقا مشکلات شهری را بیشتر از قبل کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۰۶۲
| |
10616 بازدید
|
۱۸

«طرح‌تان» را به زباله‌دان بفرستید، سطل‌های زباله‌ را برگردانید/ ریخت تهران و کرج چگونه به هم ریخت+تصاویر

طرح‌های جمع‌آوری سطل‌های زباله یا همان قفسه های فلزی ویزه زباله ههای اهالی، از مقابل ساختمان‌ها و معابر، بار‌ها به مثابه جراحی ناقص ظاهر شده‌اند. اما نتایح این طرح ها امروز چیست؟
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک،  از دوران شهرداری حناچی با بخشنامه پایلوت انتقال مخازن به داخل مجتمع‌ها برای جلوگیری از زباله‌گردی کودکان، تا سال‌های پس از اعتراضات ۱۴۰۱ که سطل‌ها به دلایل امنیتی جمع‌آوری شدند، و حتی طرح‌های اخیر در منطقه ۱۸ تهران برای «حذف فیزیکی مخازن» در محلاتی، چون شادآباد، شمس‌آباد و نوروزآباد. هدف اعلام‌شده، صیانت از محیط زیست، کاهش شیرابه، جلوگیری از سرریز و ارتقای سلامت شهروندان بوده؛ اما نتیجه اغلب، منظره‌ای تلخ از کیسه‌های زباله رها‌شده در پیاده‌روها، پراکندگی در خیابان‌ها و دسترسی آسان حیوانات ولگرد.
 
ریخت به هم ریخته تهران و کرج
شهروندان تهرانی در سال‌های اخیر بار‌ها شاهد انباشت زباله در برخی محله‌ها بوده‌اند. معاون خدمات شهری شهرداری تهران در توضیحات مختلف به مسائل امنیتی، مدیریت ترافیک در اعتراضات و تلاش برای جمع‌آوری از درب منازل اشاره کرده، اما منتقدان می‌گویند اجرای ناقص این طرح‌ها، بدون تأمین زیرساخت کافی و هماهنگی با واقعیت زندگی آپارتمان‌نشینی فشرده، چهره شهر را مخدوش کرده است. مخازن مکانیزه جدید نصب شده، اما در بسیاری نقاط کافی نبوده و شهروندان مجبور به حمل زباله در ساعات مشخص یا رهاسازی در گوشه‌ها شده‌اند. این وضعیت نه تنها زیبایی بصری را نابود کرده، بلکه بوی تعفن، هجوم حشرات و تهدید سلامت عمومی را به همراه داشته است.
«طرح‌تان» را به زباله‌دان بفرستید، سطل‌های زباله‌ ما را برگردانید
در این میان، شرایط در کرج – به عنوان نزدیک‌ترین همسایه و دروازه پایتخت – اغلب بدتر و پررنگ‌تر جلوه کرده است. طرح جمع‌آوری سطل‌های زباله مقابل ساختمان‌ها در مهر ۱۳۹۹ توسط معاون خدمات شهری شهرداری کرج اعلام شد: شهروندان می‌بایست رأس ساعت ۹ شب زباله‌ها را به مخازن مکانیزه معابر برسانند. سطل‌های قدیمی ضدعفونی و تحویل مالکان می‌شد تا انباشت روزانه، زباله‌گردی، پاره شدن کیسه‌ها توسط حیوانات و انتشار شیرابه کنترل شود. اما واقعیت، داستان دیگری روایت کرد.
 
کدام استدلال؟!
چند ماه پس از اجرا، کوچه‌ها و خیابان‌های کرج به صحنه‌ای آشفته از زباله‌های پراکنده تبدیل شدند. چهره شهر نامرتب‌تر و زشت‌تر از قبل، آلودگی تصویری و بهداشتی شدید، و پخش زباله تا وسط معابر. مطالبه مردمی آذرماه همان سال خطاب به شهردار وقت کرج، دقیقاً این مشکلات را فریاد زد: «دسترسی حیوانات به زباله‌ها و پخش شدنشان در کوچه‌ها». کارزار‌های مردمی ، از جمله درخواست بازگشت سطل‌ها به همراه مدل‌های دردار برای جلوگیری از ورود جانوران و نصب سطل‌های تفکیک از مبدأ، موج زد. کمبود مخازن مکانیزه، تأخیر در نصب و عدم پاسخگویی کافی به حجم زباله روزانه، نارضایتی را به اوج رساند. حتی یک سال پس از طرح، گزارش‌ها از کمبود سطل در محلات پرجمعیت کرج حکایت داشتند.
 
این تجربه در تهران و کرج، الگویی تکراری از تصمیم‌گیری‌های شهری را نشان می‌دهد که هرچند با استدلال‌های منطقی آغاز می‌شوند – کاهش زباله‌گردی، تسهیل نظافت، کنترل بهداشتی –، اما در عمل، به دلیل ناکافی بودن زیرساخت‌ها، عدم مطالعات میدانی دقیق و نادیده گرفتن رفتار واقعی شهروندان، نتیجه معکوس می‌دهند. در تهران، با وجود تلاش‌هایی برای نصب مخازن جدید و طرح‌های حذف در معابر اصلی، مشکلات محلی همچنان پابرجاست. در کرج اما، به نظر می‌رسد شدت بی‌نظمی بیشتر بوده؛ گویی غیبت سطل‌های محلی، خلأ بزرگ‌تری ایجاد کرده و انضباط سابق کوچه‌ها را کاملاً برهم زده است.
«طرح‌تان» را به زباله‌دان بفرستید، سطل‌های زباله‌ ما را برگردانید
به طرح شهروندان بازگردید
شهروندان هر دو شهر، با صدای رسا و مستمر مطالبه می‌کنند: احیای قفسه‌ها و سطل‌های زباله مقابل ساختمان‌ها. سطل‌های استاندارد دردار، همراه با آموزش تفکیک زباله از مبدأ، نصب مخازن مکمل هوشمند در نقاط پرتردد، و جمع‌آوری منظم از درب منازل در ساعات مناسب، می‌تواند تعادلی هوشمند و پایدار ایجاد کند. تجربه برخی محله‌ها که سطل‌ها را حفظ کرده یا هوشمندانه مدیریت کرده‌اند، نشان‌دهنده امکان موفقیت است.
 
در پایتخت و شهر‌های بزرگ، چنین بی‌نظمی شایسته نیست. مدیران شهری که خود را خادم مردم می‌دانند، موظف‌اند با صداقت به میدان بیایند: مطالعات جامع، نظرسنجی  از شهروندان، تأمین بودجه کافی برای تجهیزات دردار و مکانیزه، و اجرای طرحی ترکیبی که هم نظم بصری را بازگرداند و هم مشکلات بهداشتی را حل کند. بازگشت به سطل‌های منظم، عقب‌گرد نیست؛ بلکه گام هنرمندانه‌ای به سوی شهری پاکیزه، سالم و درخور شأن پایتخت است.
 
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
سطل زباله مخزن زباله شهرداری کرج شهرداری تهران زیباسازی شهر محیط زیست
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سطل‌های زباله چه زمانی به شهر باز می‌گردند؟
شهرداری چه تعداد آسیب‌دیده جنگ را اسکان داد؟
هشدار درباره موش‌های پا سفید در تهران
فعالیت ۱۵ اکیپ برای جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب در تهران
چمران اشتباه کرد یا شهرداری تهران «سطل زباله» را گران می‌خرد؟!
شهرداری از تصرف پیاده‌روها عوارض می‌گیرد؟
جزئیات تازه از طرح خرید متری مسکن در تهران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Canada
|
۰۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
2
11
پاسخ
یعنی فقط باعث خجالته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
2
11
پاسخ
واقعا چهره تهران داره روز به روز زشت تر و بهم ریخته تر و فرسوده تر میشه ، مسوولین اختلافات رو کنار بذارن و به داد مملکت برسن ، وضعیت ظاهری شهرهای ایران در قیاس با کشورهای پیشرفته دنیا واقعا مایه آبروریزی هست ، بخصوص تهران بعنوان پایتخت که در بدترین وضعیت ممکن قرار داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
15
7
پاسخ
تا بذارن طرفداران سس خرسی میان و آتیشش میزنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
5
13
پاسخ
واقعا وقتی شهرداران منتخب نه بر اساس تخصص و فقط براساس سیاسی انتخاب می‌شوند نتیجه ای بهتر از این خاص نمی شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
2
8
پاسخ
شب که میشه از هر دو نفری که رد میشه یک نفرش زباله گرده ، تازه وسط تهران ، حالا غیر از اینکه وایسادی یهو می بینی یکی از پشت موتور یا پراید می پره پایین تا کمر خم میشه تو سطل ، این چهره زشت وضع اقتصادی مردمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
3
7
پاسخ
راهکار ساده ای دارد . در بعضی از کشورها مخزن زباله زیر زمین است و بالای آن یک ساختار چشم‌نواز دردار وجود دارد . برای تخلیه هم مخزن با یک‌مکانیزم بتلا می اید .‌دیگر موش و حشرات به ان راهی ندارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
2
4
پاسخ
گل گفتی تابناک .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
3
7
پاسخ
آزمون و خطا شده سیاست ارگان ها در این مملکت بی برنامه رو هوا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
2
6
پاسخ
توی کوچه ما با بیش از 150 واحد آپارتمان دو سطل زباله داشت، که پارسال یکی از اونها را حذف کردند، هر چی هم به شهرداری اصرار کردیم، جایگزین نکردند، الان تنها اتفاقی که می افته اینه سطل پر میشه ، بقیه زباله ها هم روی زمین رها میشه،

التماس تفکر
باهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
2
8
پاسخ
عملکرد مدیریت مخرب اینگونه نتایج آن عیان می شود که قابل انکار هم نیست.
بمثابه مثلی که می گوید؛
آمد زیر ابرو را بردارد زد چشمش هم کور کرد.
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
کاخ سردار اسعد بختیاری؛ ۱۲۵ سال قبل
تغییر مهم در هیات مدیره پتروشیمی خلیج‌فارس/ محمد شریعتمداری رفتنی شد
ترامپ: عادلانه نیست ایران موشک بالستیک نداشته باشد
بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم/ منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهیم بود
پاکستانی‌ها به سرعت در حال خرید ارز ایران هستند
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۴ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۷۲ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۳ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۵ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۰۱ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۹۰ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n14
tabnak.ir/005n14