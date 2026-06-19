شریعتمداری در تلویزیون: اموال آمریکا را مصادره کنیم
پیشنهاد شریعتمداری درباره مصادره اموال آمریکا در شبکه خبر مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۰۰۶۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ پیشنهاد شریعتمداری درباره مصادره اموال آمریکا در شبکه خبر مورد توجه قرار گرفته است.
شریعتمداری گفت: با مصادره اموال آمریکاییها و متحدانش از طریق تنگه هرمز باید از آمریکا غرامت بگیریم.
وی ادامه داد: مسیر دفع محاصره دریایی آمریکا؛ شلیک موشکهای ۲۵۰۰ کیلومتری با کلاهک سنگین به سمت باب المندب است. محاصره دریایی آمریکا قانونی نیست.
شریعتمداری افزود: شهید لاریجانی دنبال این بود که حساب گروسی را برسد؛ اما جنگ شد.
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