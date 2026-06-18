آلمان ایران را متهم به جاسوسی کرد!
بر اساس گزارشی ۱۴۰ صفحهای که به تازگی منتشر شده، سازمان اطلاعاتی آلمان مدعی شده ایران به عنوان یکی از چهار بازیگر فعال خارجی در زمینه «جاسوسی در برلین» فعالیت دارد.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس گزارشی ۱۴۰ صفحهای که به تازگی منتشر شده، سازمان اطلاعاتی آلمان مدعی شده ایران به عنوان یکی از چهار بازیگر فعال خارجی در زمینه «جاسوسی در برلین» فعالیت دارد.
این گزارش همچنین روسیه، چین و ترکیه را به عنوان دیگر بازیگران اصلی در این عرصه معرفی کرده است.
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