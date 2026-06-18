معاون اجرایی پلیس فتا فراجا از شناسایی و دستگیری متهمان حرفه‌ای خبر داد که با انتشار پیامک‌های جعلی حاوی بدافزار تحت عناوین مختلف مانند «ابلاغیه قضایی» و «یارانه معیشتی»، اقدام به سرقت از حساب بانکی شهروندان می‌کردند.

سردار حسین ابراهیمی معاون اجرایی پلیس فتا در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی وصول شکایات متعدد مبنی بر برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد مجرمان سایبری با ارسال پیامک‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها با عناوینی همچون «عکس یادگاری»، «شکوائیه»، «ابلاغیه قضایی» و «دریافت یارانه معیشتی»، کاربران را ترغیب به باز کردن لینک‌های آلوده و نصب بدافزار می‌کردند. این بدافزارها پس از نصب روی گوشی قربانیان، دسترسی کامل مجرمان به اطلاعات بانکی و پیامک‌های حساب‌های آنان را فراهم می‌ساخت.

سردار ابراهیمی با اشاره به دستگیری دو متهم اصلی این پرونده در یکی از شهرستان‌های شمالی کشور، تصریح کرد: در بازرسی از تجهیزات توقیف‌شده و تحقیقات انجام شده، تاکنون ۳۵۰ فقره برداشت غیرمجاز به ارزش بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال محرز شده است.

این مقام ارشد انتظامی در خصوص شگردهای دیگر این باند خاطرنشان کرد: مجرمان علاوه بر سرقت موجودی حساب قربانیان، با در اختیار گرفتن کنترل حساب‌های کاربری فرد در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اقدام به جعل هویت و ارسال پیام‌های درخواست وجه به مخاطبان وی می‌کردند که این امر منجر به کلاهبرداری از دوستان و آشنایان مالباختگان نیز شده است.

معاون اجرایی پلیس فتا به هم‌وطنان هشدار داد: هرگونه پیام دریافتی حاوی لینک یا فایل‌های ناشناس از سرشماره‌های شخصی و پیام‌رسان‌ها با مضامینی همچون «ابلاغیه قضایی»، «بخشنامه دولت»، «سهام عدالت» و «به‌روزرسانی همراه بانک»، قطعا دامی برای آلوده‌سازی گوشی و سرقت موجودی حساب بانکی است. از شهروندان تقاضا می‌شود ضمن بی‌توجهی به این پیام‌های جعلی، از کلیک کردن بر روی هرگونه لینک مشکوک خودداری کنند.