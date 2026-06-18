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قیمت انواع گوشی امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد

قیمت ارزان‌ترین گوشی شیائومی در بازار موبایل ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است
کد خبر: ۱۳۷۹۹۷۳
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6121 بازدید
قیمت انواع گوشی امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد

قیمت ردمی A5 با فضای ذخیره‌سازی 64 گیگابایت امروز پنجشنبه 28 خرداد در بازار موبایل 16 میلیون و 400 هزار تومان است. ردمی A3 دیگر گوشی ارزان‌قیمت شیائومی 18 میلیون و 100 هزار تومان فروخته می‌شود.

به گزارش تابناک؛ قیمت ردمی نوت 15 با فضای ذخیره‌سازی 256 گیگابایت به 40 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. پوکو C85 و ردمی 15C در محدوده 27 میلیون تومان خریدوفروش می‌شوند.

قیمت گلکسی A06 با فضای ذخیره‌سازی 64 گیگابایت از سوی فروشندگان 20 میلیون تومان اعلام شده است. گلکسی A56 با فضای ذخیره‌سازی 256 گیگابایت 79 میلیون و 800 هزار تومان است و خرید ارزان‌ترین نسخه گلکسی A17 به 32 میلیون تومان بودجه نیاز دارد.

گلکسی S26 اولترا نیز 301 میلیون تومان به دست خریداران می‌رسد.

قیمت آیفون 16 با پارت‌نامبر CH و فضای ذخیره‌سازی 128 گیگابایت 225 میلیون تومان است. نسخه پرو این گوشی با فضای ذخیره‌سازی 256 گیگابایت 320 میلیون تومان در بازار عرضه شده است.

کف قیمت آیفون 17 نیز در بازار موبایل 239 میلیون تومان است.

قیمت روز گوشی در بازار موبایل
گوشی مدل
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) 20 میلیون تومان
گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) 18 میلیون و 500 هزار تومان
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) 26 میلیون و 500 هزار تومان
گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) 32 میلیون تومان
گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 40 میلیون تومان
گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 47 میلیون و 800 هزار تومان
گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 66 میلیون تومان 
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 75 میلیون تومان
گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 49 میلیون و 800 هزار تومان
گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 61 میلیون تومان
گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 79 میلیون و 800 هزار تومان
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 99 میلیون تومان
گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 115 میلیون  و 500 هزار تومان
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 248 میلیون تومان
گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 301 میلیون تومان
ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) 33 میلیون و 200 هزار تومان
ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) 27 میلیون و 200 هزار تومان
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) 34 میلیون و 500 هزار تومان
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) 48 میلیون تومان
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت)  67 میلیون تومان
ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) 40 میلیون و 200 هزار تومان
ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) 57 میلیون تومان

ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) 

 114 میلیون تومان
ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) 30 میلیون تومان
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) 84 میلیون و 400 هزار تومان 
ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) 18 میلیون و 100 هزار تومان
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) 31 میلیون و 800 هزار تومان
پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) 27 میلیون و 200 هزار تومان
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت)

107 میلیون تومان
ردمی A۵ (64 گیگابایت) 16 میلیون و 400 هزار تومان
آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت)

150 میلیون تومان
آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)

180 میلیون تومان
آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) 175 میلیون تومان
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) 225 میلیون تومان
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 320 میلیون  تومان
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 369 میلیون تومان 
آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) 239 میلیون تومان
آیفون ۱۷ پرو نسخه  ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 320 میلیون تومان
آیفون ۱۷ پرومکس نسخه  ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 359 میلیون  تومان

 

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