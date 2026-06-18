قیمت انواع گوشی امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد
قیمت ردمی A5 با فضای ذخیرهسازی 64 گیگابایت امروز پنجشنبه 28 خرداد در بازار موبایل 16 میلیون و 400 هزار تومان است. ردمی A3 دیگر گوشی ارزانقیمت شیائومی 18 میلیون و 100 هزار تومان فروخته میشود.
به گزارش تابناک؛ قیمت ردمی نوت 15 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت به 40 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. پوکو C85 و ردمی 15C در محدوده 27 میلیون تومان خریدوفروش میشوند.
قیمت گلکسی A06 با فضای ذخیرهسازی 64 گیگابایت از سوی فروشندگان 20 میلیون تومان اعلام شده است. گلکسی A56 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت 79 میلیون و 800 هزار تومان است و خرید ارزانترین نسخه گلکسی A17 به 32 میلیون تومان بودجه نیاز دارد.
گلکسی S26 اولترا نیز 301 میلیون تومان به دست خریداران میرسد.
قیمت آیفون 16 با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی 128 گیگابایت 225 میلیون تومان است. نسخه پرو این گوشی با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت 320 میلیون تومان در بازار عرضه شده است.
کف قیمت آیفون 17 نیز در بازار موبایل 239 میلیون تومان است.
|گوشی
|مدل
|گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت)
|20 میلیون تومان
|گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت)
|18 میلیون و 500 هزار تومان
|گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت)
|26 میلیون و 500 هزار تومان
|گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت)
|32 میلیون تومان
|گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|40 میلیون تومان
|گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|47 میلیون و 800 هزار تومان
|گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|66 میلیون تومان
|گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|75 میلیون تومان
|گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|49 میلیون و 800 هزار تومان
|گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|61 میلیون تومان
|گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|79 میلیون و 800 هزار تومان
|گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|99 میلیون تومان
|گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|115 میلیون و 500 هزار تومان
|گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|248 میلیون تومان
|گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|301 میلیون تومان
|ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت)
|33 میلیون و 200 هزار تومان
|ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت)
|27 میلیون و 200 هزار تومان
|ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت)
|34 میلیون و 500 هزار تومان
|ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت)
|48 میلیون تومان
|ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت)
|67 میلیون تومان
|ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت)
|40 میلیون و 200 هزار تومان
|ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت)
|57 میلیون تومان
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت)
|114 میلیون تومان
|ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت)
|30 میلیون تومان
|پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت)
|84 میلیون و 400 هزار تومان
|ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت)
|18 میلیون و 100 هزار تومان
|پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت)
|31 میلیون و 800 هزار تومان
|پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت)
|27 میلیون و 200 هزار تومان
|پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت)
|
107 میلیون تومان
|ردمی A۵ (64 گیگابایت)
|16 میلیون و 400 هزار تومان
|آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت)
|
150 میلیون تومان
|آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)
|
180 میلیون تومان
|آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)
|175 میلیون تومان
|آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)
|225 میلیون تومان
|آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت)
|320 میلیون تومان
|آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت)
|369 میلیون تومان
|آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت)
|239 میلیون تومان
|آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت)
|320 میلیون تومان
|آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت)
|359 میلیون تومان