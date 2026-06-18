قیمت انواع گوشی امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد

قیمت ردمی A5 با فضای ذخیره‌سازی 64 گیگابایت امروز پنجشنبه 28 خرداد در بازار موبایل 16 میلیون و 400 هزار تومان است. ردمی A3 دیگر گوشی ارزان‌قیمت شیائومی 18 میلیون و 100 هزار تومان فروخته می‌شود.

به گزارش تابناک؛ قیمت ردمی نوت 15 با فضای ذخیره‌سازی 256 گیگابایت به 40 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. پوکو C85 و ردمی 15C در محدوده 27 میلیون تومان خریدوفروش می‌شوند.

قیمت گلکسی A06 با فضای ذخیره‌سازی 64 گیگابایت از سوی فروشندگان 20 میلیون تومان اعلام شده است. گلکسی A56 با فضای ذخیره‌سازی 256 گیگابایت 79 میلیون و 800 هزار تومان است و خرید ارزان‌ترین نسخه گلکسی A17 به 32 میلیون تومان بودجه نیاز دارد.

گلکسی S26 اولترا نیز 301 میلیون تومان به دست خریداران می‌رسد.

قیمت آیفون 16 با پارت‌نامبر CH و فضای ذخیره‌سازی 128 گیگابایت 225 میلیون تومان است. نسخه پرو این گوشی با فضای ذخیره‌سازی 256 گیگابایت 320 میلیون تومان در بازار عرضه شده است.

کف قیمت آیفون 17 نیز در بازار موبایل 239 میلیون تومان است.