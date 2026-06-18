پس از اعلام امضای یادداشت تفاهم میان روسای جمهور ایران و آمریکا، بیشتر رسانه‌های عربی با تمرکز بر نتایج این توافق، شامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی آمریکا به این خبر پرداختند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شبکه خبری الجزیره با اعلام خبر امضای الکترونیک یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا برای اتمام جنگ، به اظهارات محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیات مذاکره‌کننده ایران به عنوان اولین واکنش به این توافق اشاره و به نقل از او اعلام کرد که «این یادداشت به منزله شکستی برای آمریکایی‌ها است، مردم از آن مطلع خواهند شد و خودشان قضاوت خواهند کرد.»

الجزیره در ادامه به تقدیر اسلام‌آباد از نتایج این توافق برای منطقه از جمله لغو محاصره دریایی آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز و نیز قدردانی پاکستان از خردورزی، دوراندیشی و رهبری والای آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران در انتخاب صلح پرداخت.

این رسانه قطری در ادامه نیز به جزئیات یادداشت امضا شده از جمله درباره مساله توقف جنگ در لبنان و مساله هسته‌ای ایران پرداخت و به نقل از قالیباف آورد: «ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز تلاش خواهند کرد و این توافق همانطور که در ماده ۱۴ تفاهمنامه تصریح شده است، توسط شورای امنیت تصویب خواهد شد، حتی اگر توافق نهایی حاصل شود و توسط شورای امنیت تأیید شود، همچنان غیرقابل اعتماد است و تضمین ما (برای اجرای آن) قدرت ما است، تفاوت مذاکرات فعلی و قبلی در پیروزی ایران در جنگ گذشته نهفته است.»

شبکه خبری المیادین نیز ضمن اعلام این خبر، به بند اول متن توافق و ۳ بار اشاره به نام لبنان در آن پرداخت و به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که مذاکرات آتی به مساله‌ هسته‌ای و لغو تحریم‌های ایران اختصاص خواهد داشت و درباره ظرفیت‌های دفاعی ایران مذاکره‌ای در کار نخواهد بود.

روزنامه الاخبار چاپ لبنان نیز در این رابطه به اولین اظهارنظر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از امضای متن توافق اشاره کرد که «این کار آسانی نبود.»

در ادامه الاخبار به نقل از شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان نوشت که «یادداشت تفاهم اسلام آباد فورا وارد فاز اجرایی خواهد شد.»

الاخبار همچنین این بخش از اظهارات اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران را برجسته کرد که «اجرای توافق‌ها سخت‌تر از تنظیم آنها است.»

این روزنامه لبنانی به نقل از بقایی نوشت: «تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، به منزله نقض تعهدات ذکر شده در متن یادداشت بوده و آمریکا مسوول این است که رژیم صهیونیستی را ملزم به رعایت تعهدات وارده در متن توافق کند.»

الاخبار در ادامه نیز به نقل از یکی از مسوولان کاخ سفید نوشت که ۶۰ روز آینده با چالش‌های بزرگی همراه خواهد بود.

این روزنامه لبنانی همچنین به این بخش از اولین اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه اشاره کرد که «توافق ایران و آمریکا به کاهش بهای سوخت منجر خواهد شد.»

تلویزیون العربی نیز با اشاره به این نکته که ترامپ این یادداشت را در ضیافت شامی با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در کاخ ورسای امضا کرد، گزارش داد که در طول ۲۴ ساعت اخیر قبل از امضای توافق که شامل لبنان نیز هست، میزان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان کاهش چشمگیری داشته است.

روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی نیز خبر توافق را با این نقل قول از شهباز شریف اعلام کرد که «تهران تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و واشنگتن فورا محاصره را از بنادر ایران برخواهد داشت.»

همچنین این روزنامه به عبور یک نفتکش و یک کشتی حامل گاز مایع از تنگه هرمز بعد از اعلام توافق اشاره کرد.

وب‌سایت عرب۴۸ نیز به مفاد این توافق از جمله بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری فوری کشتیرانی در این آبراه در کنار دوره انتقالی ۳۰ روزه برای انجام اقدامات فنی و امنیتی اشاره کرد.

شامگاه چهارشنبه، ایران از امضای توافق اسلام‌آباد که به جنگ متجاوزانه آمریکا علیه کشورمان پایان می‌دهد، خبر داد. این یادداشت تفاهم به امضای مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و همتای آمریکایی او، دونالد ترامپ، رسیده است.

جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، به طور مشترک و با حسن نیت، در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی در تمامی جبهه‌ها، از جمله در لبنان، توافق کردند. همچنین دو طرف متعهد شدند که به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. علاوه بر این، طرفین به انجام مذاکرات و حصول یک توافق نهایی در مدت حداکثر ۶۰ روز، قابل تمدید با رضایت طرفین، متعهد می‌شوند.

بلافاصله با امضای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده آمریکا شروع به رفع محاصره دریایی خود و هرگونه مزاحمت یا ممانعت علیه جمهوری اسلامی ایران می‌کند، و ظرف ۳۰ روز به محاصره دریایی به طور کامل خاتمه خواهد داد. در طول این مدت، تردد کشتی‌ها متناسب با تعداد ترافیک قبل از جنگ که از سوی جمهوری اسلامی ایران برقرار می‌شود، خواهد بود. ایالات متحده آمریکا همچنین متعهد می‌شود تا ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای نظامی خود را از حوزه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران خارج کند.