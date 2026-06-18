مهاجرانی: میدان و دیپلماسی در خدمت منافع ملی است

سخنگوی دولت تأکید کرد: همدلی میدان، دولت و جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی در خدمت منافع ملی قرار گرفته است.

به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز بار دیگر روشن شد که همدلی میدان، دولت و جامعه و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور، از جمله ظرفیت دیپلماسی، می‌تواند در خدمت منافع ملی قرار گیرد. حفظ این انسجام و صیانت از آن، مهم‌ترین مسئولیت همه ما در ادامه مسیر است.»

شب گذشته (چهارشنبه ۲۷ خرداد) مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، روسای جمهور ایران و آمریکا متن تفاهم‌نامه پایان جنگ را به صورت مجازی امضا کردند.

محمد باقر قالیباف، رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی شب گذشته با بیان اینکه دشمن دنبال آتش‌بس بود، گفت: در مذاکره وادادگی و شعارزدگی وجود ندارد. ایران یکپارچه در حال پوشاندن لباس پیروزی بر تن ملت رشید ایران است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز سه شنبه گفت: ما می‌دانیم که دشمن، بدعهد است؛ فلذا مسئولان با چشمان باز و هوشیاری تمام و کمال، مذاکره خواهند کرد؛ دیپلماسی ما در امتداد جهادِ «خیابان» و «میدان» است.