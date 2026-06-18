پزشکیان: این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است
رئیس جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقهای همواره متعهد و پایبند است.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۶۴| |
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رئیس جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقهای همواره متعهد و پایبند است.
به گزارش تابناک؛ رئیسجمهور با انتشار سند امضا شده توافق ایران و ایالات متحده آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت : «این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است: صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت.
جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقهای همواره متعهد و پایبند است.»
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