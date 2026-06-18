صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پایان شایعات پیرامون هدیه تهرانی

در پی انتشار شایعاتی درباره ابتلای هدیه تهرانی به یک بیماری صعب‌العلاج، این خبر صحت ندارد و هدیه تهرانی در سلامت کامل به سر می‌برد.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۵۶
| |
5672 بازدید
پایان شایعات پیرامون هدیه تهرانی

طی ساعات گذشته خبری در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از ابتلای هدیه تهرانی، بازیگر شناخته‌شده سینمای ایران، به یک بیماری صعب‌العلاج خبر می‌داد. 

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ این خبر که بدون ارائه هیچ‌گونه تأیید رسمی از سوی این هنرمند یا خانواده و نزدیکان او منتشر شده بود، با واکنش و نگرانی شماری از مخاطبان و علاقه‌مندان این بازیگر همراه شد.

با این حال، پیگیری از یک منبع آگاه نزدیک به هدیه تهرانی نشان می‌دهد که خبر منتشرشده درباره وضعیت جسمانی این بازیگر صحت ندارد.

این منبع ضمن تکذیب شایعات مطرح‌شده درباره ابتلای هدیه تهرانی به بیماری صعب‌العلاج، تأکید کرد که او در سلامت کامل به سر می‌برد و هیچ‌گونه مشکل جدی جسمانی ندارد.

هدیه تهرانی این روزها همچنان مشغول فعالیت‌های حرفه‌ای خود است و در پروژه‌های کاری حضور دارد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
هدیه تهرانی بیماری تکذیب شایعه سلامت
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تکذیب یک شایعه درباره «رستم» کابینه
تکذیب یک شایعه جنجالی علیه علی پروین
تکذیب شایعه بستری بیمار مبتلا به آبله میمونی
تکذیب شایعه درباره وضعیت سلامت «مقتدی صدر»
تالاسمی فقط یک بیماری نیست، جنگی همیشگی برای بقاست
شایعه «تصمیم دیگر درباره مدارس» تکذیب شد
تکذیب شایعه فوت مهدی کروبی
تکذیب انتصاب فامیلی توسط وزیر صمت
تکذیب یک شایعه درباره آیت‌الله مکارم‌شیرازی
نقش تغذیه در پیشگیری از بیماری‌ها
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
نتانیاهو تصمیم نهایی اش را اعلام کرد
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۳۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۹ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۶۳ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۰ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۷ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005mzM
tabnak.ir/005mzM