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اپل قیمت محصولاتش را افزایش می‌دهد

تیم کوک از افزایش قیمت محصولات اپل به دلیل جهش قیمت رم و فضای ذخیره‌سازی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۵۲
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اپل قیمت محصولاتش را افزایش می‌دهد

اپل در تصمیمی دشوار، قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهد. این تغییر استراتژی برای جبران هزینه‌های سرسام‌آور رم و فضای ذخیره‌سازی صورت می‌گیرد.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ تیم کوک، مدیرعامل اپل در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال تأکید کرد که دیگر امکان جذب این هزینه‌ها توسط شرکت وجود ندارد: «متأسفانه، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. ما تمام تلاش خود را برای کاهش فشارهای ناشی از گرانی‌ها انجام دادیم و سعی کردیم مشتریان را از افزایش قیمت دور نگه داریم؛ اما وضعیت دیگر پایدار نیست.»

تقاضای فزاینده‌ی شرکت‌های فعال در حوزه‌ی هوش مصنوعی برای رم، منجر به کمبود عرضه و رشد قیمت‌ها شده است. تحلیلگران TechInsights معتقدند برای حفظ حاشیه‌ی سود فعلی، قیمت آیفون ۱۸ پرو باید حدود ۲۷۰ دلار افزایش یابد.

تیم کوک شرایط فعلی بازار رم را به یک سیل صدساله تشبیه کرد. او در این باره گفت: «در بیش از ۴۰ سال فعالیتم، هرگز چنین وضعیتی را در هیچ حوزه‌ای ندیده‌ام.»

اپل پیش‌تر قیمت مک مینی را با حذف مدل پایه از ۵۹۹ دلار به ۷۹۹ دلار رساند. اکنون احتمال دارد قیمت آیفون و سایر مدل‌های مک در آینده‌ی نزدیک افزایش یابد.

تولیدکنندگان بزرگ مانند سامسونگ، اس‌کی هاینیکس و مایکرون در حال افزایش ظرفیت تولید هستند. با این حال، بخش عمده‌ی این ظرفیت به تراشه‌های سرور اختصاص می‌یابد.

اپل برنامه‌ای برای احداث کارخانه‌های تولید رم ندارد. تیم کوک در این‌باره تصریح کرد: «ما نمی‌توانیم همه‌ی کارها را انجام دهیم. ما می‌دانیم در چه زمینه‌هایی تخصص داریم.»

شرکت‌های دیگری نظیر سامسونگ، مایکروسافت، سونی و دل نیز پیش از این قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. اپل اکنون با چالش تأمین رم برای پشتیبانی از قابلیت‌های جدید هوش مصنوعی دست‌وپنج نرم می‌کند.

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