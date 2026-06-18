واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب

حسن روحانی در پیامی پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا نوشت: باید از دستاورد تفاهم اولیه، حراست کرد؛ باید نسبت به توطئه و عهدشکنی دشمن هوشیار بود؛ امروز هر ایرانی در هر گوشه دنیا، به ایرانی بودن خود می‌بالد/ رهبری نظام با صلابت و درایت و حکمت، انسجام ملت و نظام را مدیریت نمود.

به گزارش تابناک؛ متن کامل پیام رئیس جمهور اسبق به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ملت شریف و شجاع ایران

در ماه شهامت و شهادت سالار شهیدان، گرامی باد یاد رهبر شهید انقلاب و سرداران و رزمندگان شهید و همه شهداء مظلوم ایران زمین در جنگ رمضان که با جانبازی فداکارانه، پرچم حق‌خواهی و ستم‌ستیزی کربلا را برافراشته نگهداشتند و ایران و ایرانی را سرفراز کردند.

و درود خدا بر شما ملت آگاه و فداکار باد که با استقامتی بی‌نظیر در جنگی نابرابر، حماسه آفریدید و منزلت و عظمت ایران و اسلام را در چشم و دل جهانیان نشاندید و در میدان و خیابان و میز مذاکره، یکدل و یک‌زبان، در برابر ستمگران جهان ایستادید و بر استقلال و آزادی خود پای فشردید و در پایان هم، پیروزمندانه اعتراف دشمن به حقانیت ایران و احترام به حقوق ایرانیان را به امضاء رساندید.

۱) در این جنگ بی‌سابقه، بزرگترین نیروی نظامی جهان و بی‌رحم‌ترین رژیم منطقه در کنار هم به قصد نابودی و تجزیه و آشوب در ایران، دست به کثیف‌ترین کشتارهای تروریستی و ضد بشری زدند ولی با نصرت الهی و همت شما مردم، به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافتند. نه توانستند در ایران آشوب بپا کنند و نه توانستند ایران را تجزیه کنند و نه توانستند نظم و نظام کشور را به هم بریزند و نه توانستند مردم و مسئولان را به دست برداشتن از حقوق خود وادار نمایند.

۲) دشمنان متجاوز گمان نمی‌کردند که با ترور ناجوانمردانه رهبر شهید انقلاب و جمعی از مسئولان برجسته کشور، شهادت مظلومانه آنان، انسجام مردم را مستحکم‌تر و عزم آنان بر مقاومت را جزم‌تر می‌کند و باعث می‌شود که به رغم مشکلات داخلی، اختلافات را کنار بگذارند و همدل و هم‌نفس از کیان کشور دفاع کنند و راه هرگونه مداخله را بر بیگانگان ببندند.

۳) این حماسه مقاومت، فرصتی شد برای جهانیان که قدرت ملت ایران را ببینند؛ ملت بزرگی که گرچه با نجابت و حکمت، همواره طرفدار صلح و همزیستی و برادری است اما در دفاع از حق و آزادی می‌تواند بزرگترین متجاوزان را از کرده خود پشیمان کند تا ناباورانه به مشاهده از دست دادن پیشرفته‌ترین تجهیزات خود و عقب‌نشینی خفت‌بار از نقشه عملیات نظامی در خاک ایران بنشینند و همه جهانیان به ملامت و محکوم کردن کشورهای متجاوز زبان بگشایند.

۴) آنچه این موفقیت کم‌نظیر را به ارمغان آورد پس از نصرت الهی – که همواره یاور حق‌طلبان و مظلومان است – نخست اتحاد و همدلی مردم بود که به رغم همه سختی‌ها و همه گلایه‌ها، یکپارچه در مقابل تجاوز دشمن ایستادند و دسیسه‌های تفرقه‌افکنی و تسلیم‌طلبی را شکستند. در کنار مردم هم این نیروهای مسلح جان برکف بودند که در خط مقدم با شجاعتی حیرت‌آور، در مقابل پیشرفته‌ترین تجهیزات هوشمند جهان ایستادند و حسرت تصرف و پیروزی نظامی را بر دل آنان گذاشتند. در پیشاپیش همه، این رهبری نظام بود که با صلابت و درایت و حکمت، انسجام ملت و نظام را مدیریت نمود و وحدت میدان و خیابان و مذاکره را به نمایش گذارد. در همه این روزهای سخت نبرد هم، این دولت خدمتگزار بود که لحظه‌ای میدان خدمت به مردم را ترک نکرد و از شخص رئیس‌جمهور تا مسئولان و کارکنان دولت، در کنار مدیریت کلان عرصه جنگ و دیپلماسی، به تأمین نیازهای اساسی مردم همت گماشتند و پیام استقامت را از خانه و کارخانه و خیابان به جهانیان رساندند.

۵) اینک گام نخست موفقیت، با تدابیر شورای عالی امنیت ملّی و تأیید رهبری نظام، به اعلان پایان جنگ و تفاهم اولیه انجامیده است. این دستاورد بزرگ، که ضمن آن، دشمن به تعهد عدم تکرار تجاوز و احترام به حقوق ایران و رفع تحریم‌های ظالمانه ملزم شده است، دوستان را شادمان و بدخواهان ایران را خشمگین ساخته است. باید از این دستاورد، حراست کرد و با حمایت گسترده ملی، راه تضعیف و تخریب آن را بر ستمگران و ایادی آنان بست.

۶) بی‌شک، همچون دوره‌های گذشته، رژیم صهیونیستی تلاش خواهد کرد که این فرصت حضور سرافراز ایران در صحنه جهانی، و گسترش تعامل بین‌المللی را تخریب کند و با تحریکات در لبنان یا کشورهای همسایه یا نقض حریم هوایی، زمینه واکنش ناگزیر متقابل و نهایتاً تخریب صلح و پاره کردن توافق را فراهم کند. در گذشته هم این رژیم سفاک بود که هرگز از تحریک همسایگان و آمریکا برای تضعیف توافق دست برنداشت تا خروج از برجام را در دستور کار دولت آمریکا قرار داد. امروز پس از جنایات غزه و لبنان و ایران، دیگر همه مردم منطقه و ملت ایران می‌دانند که مسبب اصلی در تخریب هرگونه توافق برای صلح و امنیت و پیشرفت پایدار در منطقه، رژیم صهیونی است و آمریکا اگر به راستی به خطا بودن سیاست گذشته پی برده و می‌خواهد از ناامن کردن منطقه دست بردارد، باید این رژیم سفاک را کنترل کند.

۷) دو ماه پیش رو که در تفاهم اولیه برای ادامه مذاکرات پیش‌بینی شده است، روزهای حساس و سرنوشت‌سازی برای ایران و منطقه خواهد بود که می‌تواند صلح و امنیت پایدار برای منطقه و جهان را به ارمغان بیاورد. همان اتحاد ملی که رزمندگان و مذاکره‌کنندگان ما را در مقاومت صد و ده روزه به موفقیت رساند، باید مددرسان آنان در حراست از منافع ملی باشد. رسانه ملی و همه مسئولان باید به این حرکت وحدت‌ساز کمک کنند و از هرگونه تفرقه‌افکنی و دوگانه‌سازی کاذب و کینه‌توزی بپرهیزند. همسایگان ما هم که اینک به حیاتی بودن اشتراک منافع با ایران پی برده‌اند می‌توانند با مشارکت و تضمین این توافق، از ثمرات امنیت و توسعه مشترک منطقه بهره‌مند شوند.

۸) همزمان با حمایت از مذاکرات عزتمندانه، باید نسبت به هرگونه توطئه و عهدشکنی دشمن هوشیار بود. آمادگی کامل نیروهای مسلّح غیور تا پایان این روند ضروری است. همچنین در توافق نهایی باید سازوکار دقیقی برای اجرا و نظارت بر تعهدات دیده شود تا راه را بر عهدشکنی و زیاده‌خواهی و خرابکاری در توافق مسدود سازد.

امروز، روزی است که هر ایرانی در هر گوشه دنیا، به ایرانی بودن خود می‌بالد. پیشانی شکر بر آستان خدای ظفرآفرین می‌سائیم و برای خدمتگزارانی که خالصانه به این ملت قهرمان خدمت می‌کنند و برای کاستن از مشکلاتشان می‌کوشند، صمیمانه دعای توفیق می‌کنیم.

خداوند یاور شما باد که یاوران حقید. ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم.

حسن روحانی

پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵

