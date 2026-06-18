تبریک جنجالی نماینده اسپانیا به ترامپ!

نماینده اسپانیا در پارلمان اروپا در اظهاراتی تند و کنایه‌آمیز با تبریک تولد به رئیس جمهور آمریکا، او را «آقای نسل‌کش» نامید.

آیرن مونترو، نماینده اسپانیا در پارلمان اروپا در جریان نشست هفتگی پارلمان در روز چهارشنبه، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به دلیل موضع اتحادیه در قبال نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در غزه و جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به چالش کشید و گفت که اروپا به دلیل انفعالش چیز زیادی برای جشن گرفتن ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او در ادامه با کنایه به کالاس پیشنهاد داد که اتحادیه اروپا به جای آن، تولد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را جشن بگیرد.

مونترو سپس گفت: «تولدت مبارک آقای ترامپ، تولدت مبارک! تولدت مبارک آقای نسل‌کش!»

وی همچنین این سوالات را مطرح کرد که «آیا ما می‌توانیم جلوگیری از یک نسل‌کشی را جشن بگیریم؟ آیا ما مانع از حمله غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران شویم؟ آیا ما می‌توانیم قطع ارتباط با اسرائیل را جشن بگیریم؟ آیا ما قادریم مانع از اشغال لبنان شویم؟»

نماینده اسپانیا سپس افزود: «خیر، ما نمی‌توانیم هیچ یک از اینها را جشن بگیریم. اروپا چیزی برای جشن گرفتن ندارد. به جای آن، تولد دونالد ترامپ را جشن می‌گیریم!»

