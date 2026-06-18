مسیر ترامپ از نتانیاهو رسما جدا شد!

یکی از مجریان برنامه پربیننده کانال 14 اسرائیل که به نتانیاهو نزدیک است، "جی. دی. ونس" معاون ترامپ را در برنامه "آشغال" خطاب کرد.

مسیر ترامپ و نتانیاهو در آغاز جنگ علیه ایران مشترک و حتی یکسان به نظر می رسید، اما به نظر می رسد با امضای یادداشت تفاهم اسلام آباد بین ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ، مسیر ترامپ و نتانیاهو از هم کاملا جدا شده و نتانیاهو احساس انزوا و شکست می کند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، وبگاه "کلش ریپورت" با اشاره به تنش های فزاینده طی روزهای گذشته بین ترامپ و نتانیاهو بر سر خاتمه جنگ علیه ایران، نوشت:

اتحاد ژئوپلیتیکی بین دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو پس از امضای ناگهانی تفاهم‌نامه آمریکا و ایران، به طور قابل توجهی از هم پاشیده است.

این تفام‌نامه که مقامات اسرائیلی آن را یک فاجعه استراتژیک و سیاسی می‌دانند، پس از کنار گذاشته شدن صریح از مذاکرات، رهبر اسرائیل را منزوی و خشمگین کرده است.

این اختلاف، آنچه را که قبلا به عنوان یک همکاری دوجانبه بی‌نقص ارائه می‌شد، از هم پاشیده و آن را با سرزنش‌های عمومی و انتقادات خصوصی جایگزین کرده است.

یک توافق "فاجعه‌بار"

نتانیاهو پس از اعلام این تفاهم‌نامه که مستقیما با وعده داخلی او مبنی بر "پیروزی کامل" علیه ایران در تضاد است، علنا سکوت کرد.

این تفاهم‌نامه تصریح می‌کند که تهران در ازای لغو تحریم نفتی ایالات متحده، تنگه هرمز را به طور کامل بازگشایی خواهد کرد و مذاکرات پیچیده هسته‌ای را برای 60 روز آینده باقی می‌گذارد.

مقامات اسرائیلی با این اعلام کاملا غافلگیر شدند، زیرا ارزیابی کرده بودند که ترامپ بیشتر به سمت حملات نظامی متمایل است تا تعامل دیپلماتیک.

بنا به گزارش‌ها، نتانیاهو غافلگیر شده بود و مقامات اسرائیلی ادعا کردند که اجازه بررسی متن نهایی تفاهم‌نامه قبل از امضا را نداشته‌اند.

پیامدهای سیاسی برای نخست وزیر اسرائیل شدید است و تنها کمتر از 4 ماه قبل از انتخابات دشوار داخلی اسرائیل رخ می‌دهد.

در سطح بین‌المللی، نتانیاهو در موضع مخالفت با یادداشت تفاهم اسلام آباد تنها ایستاده است، زیرا حتی متحدان منطقه‌ای مانند امارات متحده عربی به اجماع حمایت از این توافق پیوسته‌اند.

تحقیر عمومی و خشم خصوصی

سلسله مراتب ساختاری روابط به دید عموم تغییر کرده است و ترامپ آشکارا جایگاه نتانیاهو را تضعیف می‌کند.

ترامپ در اجلاس گروه هفت اظهار داشت: "ما شریک بزرگ هستیم و او شریک بسیار کوچک است." او افزود که نتانیاهو "اجازه می‌خواهد."

در محافل خصوصی، لحن سخنان ترامپ نسبت به نتانیاهو به شدت خصمانه شده است. طبق گزارش‌ها، ترامپ در یک تماس تلفنی اخیر به مشاورانش گفته است که نتانیاهو "قضاوت احمقانه‌ای" دارد و او را "دیوانه احمق" توصیف کرده و به او هشدار داده است که بدون حمایت ایالات متحده در زندان خواهد بود.

ترامپ و نتانیاهو

ترامپ به طور فزاینده‌ای از نتانیاهو که دائما برای گسترش اقدام نظامی استدلال می‌کند، خسته شده است.

رئیس جمهور آمریکا از اینکه رکود اقتصادی جهانی ناشی از جنگ می‌تواند دولت او را به یک رکود بزرگ مرتبط کند، ابراز ناامیدی شدید کرد.

نقطه اصطکاک لبنان

گنجاندن لبنان در مفاد آتش‌بس به نقطه بحرانی اختلاف بین واشنگتن و تل‌آویو تبدیل شده است.

این تفاهم‌نامه تصریح می‌کند که آتش‌بس شامل جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله می‌شود و مستلزم خروج نظامی اسرائیل از خاک لبنان تحت یک توافق نهایی است.

نتانیاهو این شرط را رد کرده است و یکی از مشاورانش اظهار داشته است که اسرائیل خود را ملزم به رعایت بخش مربوط به لبنان در این سند نمی‌داند.

ترامپ علنا این اختلاف نظر را پذیرفت و اظهار داشت: "ما کمی در مورد لبنان اختلاف نظر داریم."

ترامپ همچنین انتقاد عمومی خود از تاکتیک‌های نظامی اسرائیل در شمال را تشدید کرده است.

او تخریب زیرساخت‌های مسکونی در جنوب لبنان را غیرقابل قبول توصیف کرد و گفت که "خراب کردن یک آپارتمان هر بار که به دنبال کسی هستید" غیرقابل تحمل است.

تغییر در دیدگاه‌های داخلی

از آنجایی که نتانیاهو قادر به راه‌اندازی یک کمپین عمومی علیه کاخ سفید بدون ایجاد درگیری مستقیم با ترامپ نیست، مخالفان به رسانه‌های داخلی روی آورده‌اند.

شبکه‌های رسانه‌ای همسو با نتانیاهو در اسرائیل، که از نظر تاریخی از ترامپ حمایت می‌کنند، حملات گسترده‌ای را علیه دولت ایالات متحده آغاز کرده‌اند.

یکی از مجریان برنامه پربیننده کانال 14 اسرائیل که به نتانیاهو نزدیک است، "جی. دی. ونس" معاون ترامپ را در برنامه "آشغال" خطاب کرد.

در همان برنامه، جارد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان ترامپ به یهودستیزی و فروش منافع اسرائیل به خاطر منافع مالی متهم شدند.

مقامات کاخ سفید به طور فزاینده‌ای این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا نتانیاهو صرفا برای حفظ بقای سیاسی خود، در تلاش برای طولانی کردن جنگ‌های منطقه‌ای است یا خیر.

این روابط رو به وخامت، نقطه عطفی تاریخی را نشان می‌دهد، زیرا روسای جمهوری قبلی ایالات متحده که با نتانیاهو اختلاف نظر داشتند، هرگز رهبر اسرائیل را در معرض چنین انتقادات صریح و شخصی قرار نداده بودند.