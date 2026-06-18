توصیف تکاندهنده سوزان رایس از توافقنامه!
سوزان رایس، مشاور امنیت ملی دولت باراک اوباما در دوره امضای توافق برجام: این یک سند تسلیم وحشتناک و حیرتانگیز است که با صدها میلیارد دلار غرامت تکمیل شده است
کد خبر: ۱۳۷۹۹۳۹| |
4851 بازدید
به گزارش تابناک؛ سوزان رایس، مشاور امنیت ملی دولت باراک اوباما در دوره امضای توافق برجام اعلام کرد: این یک سند تسلیم وحشتناک و حیرتانگیز است که با صدها میلیارد دلار غرامت تکمیل شده است.
گزارش خطا
هراس جمهوری خواهان از اقدامات اوباما برای تحکیم برجام / جدیدترین اقدامات اوباما برای اطمینان از پایداری میراث خود
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...