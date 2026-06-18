سوزان رایس، مشاور امنیت ملی دولت باراک اوباما در دوره امضای توافق برجام: این یک سند تسلیم وحشتناک و حیرت‌انگیز است که با صدها میلیارد دلار غرامت تکمیل شده است

به گزارش تابناک؛ سوزان رایس، مشاور امنیت ملی دولت باراک اوباما در دوره امضای توافق برجام اعلام کرد: این یک سند تسلیم وحشتناک و حیرت‌انگیز است که با صدها میلیارد دلار غرامت تکمیل شده است.