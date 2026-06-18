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وعده نیکی هیلی برای آزادسازی میلیارد‌ها دلار

پرداخت هزینه برای بازسازی تهدیدی که ما نابود کرده‌ایم، اشتباه بزرگی است.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۳۶
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3801 بازدید
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وعده نیکی هیلی برای آزادسازی میلیارد‌ها دلار

به گزارش تابناک؛ سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل: ایران از این پول به روشی که همیشه انجام می‌دهند - برای پیشبرد جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود و حمایت از گروه‌های نیابتی علیه ما - استفاده خواهند کرد. پرداخت هزینه برای بازسازی تهدیدی که ما نابود کرده‌ایم، اشتباه بزرگی است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
16
28
پاسخ
دارو دسته پومپیو دوباره شروع کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
15
22
پاسخ
مدرسه میناب ترا تهدید می‌کرد؟! ورزشگاه لامرد ترا تهدید می‌کرد؟! پل در حال ساخت ترا تهدید
می‌کرد؟! و ...‌؟!
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