پرداخت هزینه برای بازسازی تهدیدی که ما نابود کرده‌ایم، اشتباه بزرگی است.

به گزارش تابناک؛ سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل: ایران از این پول به روشی که همیشه انجام می‌دهند - برای پیشبرد جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود و حمایت از گروه‌های نیابتی علیه ما - استفاده خواهند کرد. پرداخت هزینه برای بازسازی تهدیدی که ما نابود کرده‌ایم، اشتباه بزرگی است.