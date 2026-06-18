وعده نیکی هیلی برای آزادسازی میلیاردها دلار
پرداخت هزینه برای بازسازی تهدیدی که ما نابود کردهایم، اشتباه بزرگی است.
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به گزارش تابناک؛ سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل: ایران از این پول به روشی که همیشه انجام میدهند - برای پیشبرد جاهطلبیهای هستهای خود و حمایت از گروههای نیابتی علیه ما - استفاده خواهند کرد. پرداخت هزینه برای بازسازی تهدیدی که ما نابود کردهایم، اشتباه بزرگی است.
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