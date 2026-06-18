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قیمت طلا و سکه در بازار امروز 28 خرداد
کد خبر:
۱۳۷۹۹۲۰
تاریخ انتشار:
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷
18 June 2026
کد خبر:
۱۳۷۹۹۲۰
|
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷
18 June 2026
|
13316
بازدید
13316
بازدید
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