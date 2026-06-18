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اشک‌هایی که بر مشکل ویزا غلبه کرد!

مادر وزینیا، ستاره تیم ملی کیپ‌ورد، پس از رفع موانع ویزا و هزینه‌های سفر، در بازی بعدی فرزندش در جام جهانی حضور خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۱۸
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اشک‌هایی که بر مشکل ویزا غلبه کرد!

مادر وزینیا، دروازه‌بان تیم ملی کیپ‌ورد، سرانجام موفق به دریافت ویزای سفر به ایالات متحده شد و می‌تواند از نزدیک شاهد حضور پسرش در جام جهانی باشد. پیش‌تر، هزینه‌های سنگین دریافت ویزا مانع از سفر او برای تماشای دیدار تاریخی کیپ‌ورد برابر اسپانیا شده بود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که تمامی هزینه‌های مربوط به ویزای آنا کاندیدا اوورا، مادر وزینیا، لغو شده و او می‌تواند برای تماشای دیدار بعدی کیپ‌ورد مقابل اروگوئه که روز یکشنبه در میامی برگزار می‌شود، راهی آمریکا شود.

کیپ‌ورد در فهرست کشورهایی قرار دارد که شهروندان آن برای سفر به آمریکا علاوه بر هزینه ویزا، ملزم به پرداخت ضمانتی ۱۵ هزار دلاری هستند. هرچند دولت آمریکا ماه گذشته این الزام را برای دارندگان بلیت جام جهانی لغو کرد، اما تا آن زمان هزینه‌های بالا عملاً امکان سفر را از مادر این دروازه‌بان ۴۰ ساله سلب کرده بود.

جفریز در بیانیه‌ای با اشاره به عملکرد درخشان تیم ملی کیپ‌ورد در جام جهانی گفت: «هیچ مادری نباید فرصت تماشای لحظه تاریخی زندگی فرزندش را از دست بدهد.» او همچنین از همکاری مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، وزارت خارجه این کشور، دولت کیپ‌ورد و فیفا برای حل این مشکل قدردانی کرد.

وزینیا که محبوب‌ترین فوتبالیست کیپ‌ورد به شمار می‌رود، طی ۱۳ سال گذشته سنگربان اصلی تیم ملی کشورش بوده است. او در جام جهانی جاری با نمایش‌های چشمگیر خود به یکی از چهره‌های برجسته مسابقات تبدیل شده و نقش مهمی در کسب نخستین امتیاز تاریخ کیپ‌ورد در این رقابت‌ها ایفا کرده است.

این دروازه‌بان باتجربه پس از تساوی ارزشمند برابر اسپانیا با چشمانی اشکبار گفت: «گریه کردم چون پدربزرگ و مادربزرگم که نقش بزرگی در زندگی‌ام داشتند دیگر در کنارم نیستند. همچنین ناراحت بودم که مادرم نتوانست به خاطر مشکلات و هزینه‌های ویزا در ورزشگاه حضور داشته باشد. دوست داشتم این لحظه را از نزدیک با او شریک شوم.»

اشک‌هایی که بر مشکل ویزا غلبه کرد!

او افزود: «تمام عمرم برای رسیدن به چنین روزی تلاش کرده‌ام. بارها به خداحافظی از فوتبال فکر کردم، اما به خاطر این رویا ادامه دادم. این موفقیت فقط متعلق به من نیست؛ همه هم‌تیمی‌هایم در آن سهیم هستند و بدون آن‌ها هیچ‌کدام از این اتفاقات ممکن نبود.»

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، مشکل اصلی در روند دریافت ویزا این بود که اوورا گذرنامه معتبر کیپ‌ورد را در اختیار نداشت. با این حال، اکنون مراحل صدور گذرنامه و ویزای او در حال نهایی شدن است.

آنا کاندیدا اوورا، نظافتچی ۵۹ ساله ساکن جزیره سائو ویسنته، بازی تاریخی پسرش مقابل اسپانیا را از خانه تماشا کرد. او پس از پایان مسابقه گفت: «از همان ابتدا مطمئن بودم هیچ توپی وارد دروازه او نخواهد شد و دقیقاً همین اتفاق افتاد. به پسرم افتخار می‌کنم و امیدوارم همچنان درخشان ظاهر شود.»
 

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