صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نانسی پلوسی: ما به جنگ رفتیم و باختیم

رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا به یادداشت تفاهم دونالد ترامپ با ایران تاخت و آن را شکستی برای کشورش دانست.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۱۴
| |
5935 بازدید
|
۹
نانسی پلوسی: ما به جنگ رفتیم و باختیم

رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا به یادداشت تفاهم دونالد ترامپ با ایران تاخت و آن را شکستی برای کشورش دانست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در شرایطی که یادداشت تفاهمی میان ایران و آمریکا به امضای مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا رسیده است، نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با جن ساکی، سخنگوی پیشین کاخ سفید در دولت باراک اوباما، به این تفاهم‌نامه تاخت و گفت: «ترامپ توافق دوره اوباما با ایران (برجام) را پاره کرد و به چیزی برگشت که حتی جمهوری‌خواهان آن را شکست برای آمریکا می‌دانند.»

پلوسی گفت: «رئیس جمهور اوباما استادانه توافقی را مذاکره کرد که مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شد. بعد ترامپ آن را پاره کرد و به جنگ رفت؛ تنها برای از دست دادن جان ۱۳ آمریکایی شجاع، افزایش قیمت بنزین در پمپ بنزین و امضای توافق شکست که میلیاردها دلار برای مالیات‌دهندگان هزینه دارد.»

این چهره دموکرات آمریکایی با اشاره به بخش‌هایی که در تفاهم‌نامه ایران و آمریکا آمده است، گفت: «او (ترامپ) وعده ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی داده و برداشتن تحریم بر فروش نفت ایران و آزادسازی اموال بلوکه شده و رفع تحریم بانکداری ایران و چیزهای دیگر. از نظر ما این مضحک است.»

نانسی پلوسی گفت: «انتقادی به توافق برجام اوباما با ایران وارد می‌شد، مبنی بر اینکه شامل تعیین تکلیف موشک‌های بالستیک نبود. این توافق هم همینطور است. ما توافق خوبی را پاره کردیم. ما به جنگ رفتیم و باختیم. تک تک ما داریم هزینه آن را در پمپ بنزین‌ها می‌دهیم. پذیرش این موضوع برای مردم آمریکا سخت است.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
نانسی پلوسی جنگ ایران آمریکا تفاهمنامه توافق
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ: پاسخ ایران کاملا غیرقابل قبول است!
ماجرای تهدیدها و عقب‌نشینی‌های ترامپ چیست؟
ادعای تازه ترامپ درخصوص ایران
اعلام بن بست مذاکرات/ترامپ منتظر پیشنهاد جدید ایران
ترامپ خواستار توافق با ایران است
ادعای تکراری ترامپ علیه ایران
چرخه الگوی رفتاری ترامپ در مقابل ایران!
واکنش به گزارش رسانه آمریکایی از متن پیشنهادی ایران
ترامپ: ترجیح می‌دهیم با ایران توافق کنیم
گفتگوها بر سر موارد اختلافی همچنان ادامه دارد
رایزنی‌های گسترده مصر برای کاهش تنش پیرامون ایران
ایران بدون انجام ۵ شرط وارد دور دوم مذاکرات نمی‌شود
نانسی پلوسی: چیزی درباره لغو حمله آمریکا به ایران نشنیدم
نانسی پلوسی تمایل آمریکا به جنگ با ایران را رد کرد
خبری از پیش‌نویس توافق با آمریکا نیست
ترامپ: ایرانی‌ها نمی‌خواهند ما به آنها حمله کنیم
احتمال دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک میان ایران و آمریکا
نظرسنجی جدید از ایران پس از جنگ
آکسیوس: آمریکا به ایران اطلاع داده آماده مذاکره است
آمریکا فرصت طلایی توافق با ایران را از دست ندهد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
6
28
پاسخ
خدا رو شکر که ناراحتید.
ولی کم دردتون گرفته ...
کاش بیشتر بود ...
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
5
21
پاسخ
کم کتکت خوردید دفعه بعدی گردن تون را میزنیم. این ورا پیداتون نشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
4
10
پاسخ
کمردرد شدید؟ گلکم ؟
ابولفضل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
7
16
پاسخ
حاج خانم هنوز قدرت ایران اسلامی رو باور نکردی؟ آمریکا همیشه بازنده س و به قول امام آمریکا هیچ غلطی نمی تواد بکند
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
3
5
پاسخ
معلوم نیست ایشان طرفدار جمهوری خواهان است یا دموکرات ها یا فکر می کنم هیچکدام چون آقای اباما اعلام کرده بود جنگ آمریکا و ایران شروع و پایانش به نفع مردم آمریکا تمام شد دلیل را از خود ایشان بپرسید تا برایتان توضیح دهند مقاله و فیلم آن در اینترنت موجود است
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
4
5
پاسخ
از جنگ جهانی دوم به این طرف کشورهای زیادی بمب اتم دارند ولی تا حالا استفاده نشده است حتی اسرائیل با داشتن بمب اتم برای ما حالت بازدارندگی ایجاد نکرد ولی نمی دانیم اگر ما بمب اتم داشتیم استفاده می کردیم یا خیر ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
5
10
پاسخ
آمریکا غلط زیادی کرد وارد جنگ با ایران شد درضمن تنها لیاقت جنایتکار شکست است .برو خدا را شکر کن که باختی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
5
6
پاسخ
چشمت کور ، غلط کردی به جنگ ما امدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
6
پاسخ
این حرف ها به نفع ایران نیست. دموکرات ها دنبال اینند که ترامپ نتواند به دستاور موثری قبل از انتخابات کنگره آمریکا برسد و بدشان نمی آید جنگ ادامه پیدا کند. در جلوگیری از این جنگ هم به جز اقدامات نمایشی کاری نکردند.
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
نتانیاهو تصمیم نهایی اش را اعلام کرد
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۳۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۹ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۶۳ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۰ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۷ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005myg
tabnak.ir/005myg