رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا به یادداشت تفاهم دونالد ترامپ با ایران تاخت و آن را شکستی برای کشورش دانست.

نانسی پلوسی: ما به جنگ رفتیم و باختیم

رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا به یادداشت تفاهم دونالد ترامپ با ایران تاخت و آن را شکستی برای کشورش دانست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در شرایطی که یادداشت تفاهمی میان ایران و آمریکا به امضای مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا رسیده است، نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با جن ساکی، سخنگوی پیشین کاخ سفید در دولت باراک اوباما، به این تفاهم‌نامه تاخت و گفت: «ترامپ توافق دوره اوباما با ایران (برجام) را پاره کرد و به چیزی برگشت که حتی جمهوری‌خواهان آن را شکست برای آمریکا می‌دانند.»

پلوسی گفت: «رئیس جمهور اوباما استادانه توافقی را مذاکره کرد که مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شد. بعد ترامپ آن را پاره کرد و به جنگ رفت؛ تنها برای از دست دادن جان ۱۳ آمریکایی شجاع، افزایش قیمت بنزین در پمپ بنزین و امضای توافق شکست که میلیاردها دلار برای مالیات‌دهندگان هزینه دارد.»

این چهره دموکرات آمریکایی با اشاره به بخش‌هایی که در تفاهم‌نامه ایران و آمریکا آمده است، گفت: «او (ترامپ) وعده ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی داده و برداشتن تحریم بر فروش نفت ایران و آزادسازی اموال بلوکه شده و رفع تحریم بانکداری ایران و چیزهای دیگر. از نظر ما این مضحک است.»

نانسی پلوسی گفت: «انتقادی به توافق برجام اوباما با ایران وارد می‌شد، مبنی بر اینکه شامل تعیین تکلیف موشک‌های بالستیک نبود. این توافق هم همینطور است. ما توافق خوبی را پاره کردیم. ما به جنگ رفتیم و باختیم. تک تک ما داریم هزینه آن را در پمپ بنزین‌ها می‌دهیم. پذیرش این موضوع برای مردم آمریکا سخت است.»