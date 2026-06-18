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سوئیس از دور اولیه مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد

دولت سوئیس اعلام کرد دور اولیه مذاکرات ایران و آمریکا در روز جمعه برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۱۰
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1987 بازدید
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سوئیس از دور اولیه مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد

دولت سوئیس از برگزاری نشستی با حضور نمایندگانی از آمریکا، ایران، پاکستان، قطر و دیگر کشورهای مربوطه در روز جمعه برای مذاکرات اولیه خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، در اولین دقایق بامداد پنج‌شنبه 28 خرداد 1405 توسط روسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم مزبور را به‌صورت دیجیتال و غیرحضوری امضا کردند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
9
پاسخ
خداروشکر اخر توافق کردن مرسی دولت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
8
پاسخ
مطمن هستم از هر نوع مذاکره هیچ چیز به مردم نمیماسه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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