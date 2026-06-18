سوئیس از دور اولیه مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد

دولت سوئیس از برگزاری نشستی با حضور نمایندگانی از آمریکا، ایران، پاکستان، قطر و دیگر کشورهای مربوطه در روز جمعه برای مذاکرات اولیه خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، در اولین دقایق بامداد پنج‌شنبه 28 خرداد 1405 توسط روسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم مزبور را به‌صورت دیجیتال و غیرحضوری امضا کردند.