حزبالله: دولت لبنان موضعش را درباره ایران اصلاح کند
در پی تحولات اخیر لبنان و برخی صحبتها در مورد احتمال تغییر دولت این کشور بعد از ناکارآمدی آن در مقابله با بحرانها و چالشهای داخلی و خارجی به ویژه در سطح مقابله با تجاوزات دشمن صهیونیستی، علی فیاض، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان طی سخنانی به این منظور اعلام کرد که ما بارها گفتهایم که دولت لبنان باید در تصمیمات خود در مورد محمدرضا شیبانی، سفیر ایران و همچنین درباره روند مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی تجدید نظر کند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علی فیاض در گفتگو با شبکه الجدید لبنان اظهار داشت: اگر دولت مسئولیت خود را برای بازگرداندن حاکمیت به عهده نگیرد، ضررهای آن افزایش خواهد یافت و ما متعهد به حفظ صلح داخلی هستیم.
این نماینده حزب الله تاکید کرد: اگر دولت ابتکار عمل را برای اصلاح مسیر و اشتباهات خود به دست گیرد، آماده همکاری با آن هستیم.
علی فیاض پیشتر هم در سخنانی در همین زمینه اعلام کرد که دولت لبنان خودش را در هزارتوی باجگیری اسرائیل گرفتار کرده است. این موضع دولت لبنان بهجای حل مشکلات کشور، این مشکلات را تشدید و بهجای تقویت، موضع لبنان را در مقابله با تجاوز دشمن صهیونیستی تضعیف کرده است.
وی افزود: دولت باید شجاعت اعتراف به بنبست را داشته باشد، اینکه در مسیری بدون افق روشن حرکت میکند و وقتی با ایرانیها دشمنی کرد، سفیر آنها را اخراج کرد، مقاومت را رها کرد و اقدامات آن را غیرقانونی دانست، خودش را به یک عروسک خیمهشببازی بیقدرت، بدون هیچ اهرم فشار، بدون توانایی مانور و بدون ظرفیت تحمل فشارها، تبدیل کرد.