هلاکت یک نظامی اشغالگر اسرائیلی در لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز (پنجشنبه) رسماً هلاکت یک نظامی صهیونیست و زخمی شدن هفت تن دیگر را در جریان درگیری‌ها و عملیات مقاومت در جنوب لبنان تأیید کرد.

بر اساس بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی، این حادثه عصر روز گذشته (چهارشنبه) هنگامی رخ داد که نیروهای متجاوز، از جمله تیمی از فرماندهان و افسران ارشد، در امتداد رودخانه لیتانی در حال گشت‌زنی بودند و با انفجار یک ماده منفجره که از پیش توسط رزمندگان مقاومت کار گذاشته شده بود، هدف قرار گرفتند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق گزارش روزنامه اسرائیلی جروزالم‌پست، نظامی کشته‌شده «الکساندر فیلین»، ۲۹ ساله، با درجه گروهبان ارشد و از نیروهای رزمی وابسته به ستاد لشکر ۳۶ ارتش رژیم صهیونیستی معرفی شده است. گفته می‌شود وی ساکن شهر حیفا در اراضی اشغالی بوده است.

در این عملیات، همچنین شماری از افسران و نظامیان صهیونیست زخمی شدند که حال برخی از آنان نه وخیم و نه شدید گزارش شده است.

بنا بر اذعان منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی، معاون فرمانده لشکر ۳۶ با درجه سرهنگی و یک فرمانده گردان از هنگ ۵۵۶ ترابری با درجه سرهنگ دومی در شمار مجروحان این انفجار هستند.

علاوه بر آن، یک نظامی رزمی، دو نظامی ذخیره دیگر و یک نظامی زن نیز جراحات سطحی برداشته‌اند. منابع صهیونیستی می‌گویند تمامی مجروحان به بیمارستان‌های اراضی اشغالی منتقل شده‌اند.

در پی این ضربه، منابع صهیونیستی گزارش داده‌اند که ارتش رژیم برای پوشش ناکامی میدانی خود، اقدام به گلوله‌باران توپخانه‌ای زیرساخت‌ها و مناطق غیرنظامی در جنوب لبنان کرده است.