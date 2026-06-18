کارلسون: توافق با ایران پایان امپراتوری آمریکاست

تاکر کارلسون، مجری و مفسر سرشناس آمریکایی، در اظهاراتی درباره تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و ایالات متحده گفت که این توافق عملاً به امپراطوری آمریکا پایان داده است.

تاکر کارلسون در تحلیل خود از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا تأکید کرد که عملاً امپراطوری آمریکا به پایان رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کارلسون در تحلیل خود این رویداد را با بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ مقایسه کرد و گفت: «روز جمعه، ایالات متحده رسماً پذیرفت که ایران یک بازیگر تعیین‌کننده است و همین، همه چیز را تغییر می‌دهد.»

وی با اشاره به بحران سوئز – جنگی بر سر یک آبراه باریک تجاری – یادآور شد که آن بحران، پایان امپراطوری بریتانیا را رقم زد.

به گفته کارلسون، گرچه می‌توان بحث کرد که امپراطوری انگلیس عملاً با آتش‌بس ۱۹۱۸ یا در ۱۹۴۵ با پایان جنگ جهانی دوم از نفس افتاده بود، اما به دلیل «حافظه عضلانی» و هیبت به‌جا مانده از گذشته، این ضعف برای همگان آشکار نبود.

با این حال، طبق گفته این مجری آمریکایی، در یک بازه زمانی کوتاه و در دل همان بحران پیچیده، انگلیس ثابت کرد که دیگر قدرتی برای تحمیل اراده خود و تأثیرگذاری بر نتیجه تحولات ندارد. در آن مقطع، این آمریکا بود که جای انگلیس را نه لزوماً به شکل رسمی، اما قطعاً در عمل، به عنوان قدرت مسلط بر خاورمیانه گرفت.

کارلسون سپس با اشاره به تفاهم‌نامه اخیر ایران و آمریکا تصریح کرد: ««اما با این توافق، ایالات متحده نشان داد با وجود برخورداری از بهترین، بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین ارتش جهان، توان نظامی لازم برای تحمیل اراده‌اش بر سی‌وچهارمین اقتصاد بزرگ دنیا را در اختیار ندارد.»

او در نهایت این پیام را به صراحت منتقل کرد که همان‌طور که بحران سوئز غروب امپراطوری بریتانیا را آشکار ساخت، این تفاهم‌نامه نیز افول امپراطوری آمریکا را به نمایش گذاشته است.

بامداد امروز (پنجشنبه)، متن تفاهم‌نامه برای پایان جنگ بین ایران و آمریکا به صورت دیجیتال در کاخ ورسای فرانسه به امضای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و در ایران از سوی رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان به امضا درآمد.