هشدار کیهان به سخنرانان تجمعات شبانه

متاسفانه در این شب‌ها، هر چند اندک برخی سخنرانان هیجانی در پوشش انقلابی‌گری و با نادیده گرفتن اوامر رهبر انقلاب در حفظ وحدت و انسجام ملی، اقدام به پراکندن بذر انشقاق و تفرقه در میان مردم می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ لازم است نهاد‌های برگزارکننده در راستای امر رهبری بر این تریبون‌ها نظارت داشته باشند. همه باید مواظب و هوشیار باشیم دشمنِ مغلوب در میدان و خیابان و دیپلماسی را با دوبه‌هم‌زنی و تفرقه و اختلاف، جسور و امیدوار نسازیم.