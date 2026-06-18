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هشدار کیهان به سخنرانان تجمعات شبانه

متاسفانه در این شب‌ها، هر چند اندک برخی سخنرانان هیجانی در پوشش انقلابی‌گری و با نادیده گرفتن اوامر رهبر انقلاب در حفظ وحدت و انسجام ملی، اقدام به پراکندن بذر انشقاق و تفرقه در میان مردم می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۹۲
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4035 بازدید
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۱۲
هشدار کیهان به سخنرانان تجمعات شبانه

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ لازم است نهاد‌های برگزارکننده در راستای امر رهبری بر این تریبون‌ها نظارت داشته باشند. همه باید مواظب و هوشیار باشیم دشمنِ مغلوب در میدان و خیابان و دیپلماسی را با دوبه‌هم‌زنی و تفرقه و اختلاف، جسور و امیدوار نسازیم.

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روزنامه کیهان هشدار تجمعات شبانه سخنرانان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
8
42
پاسخ
مبارک هست آقای شریعتمداری که بعد از سالیانی سال از تندروی دست برداشتید و می‌خواهید بدامان مردم برگردید.
ناشناس
|
France
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
6
39
پاسخ
به خودت و گذشته خودت نگاه کن .
ناشناس
|
France
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
6
24
پاسخ
عشق به ریاست چه ها که نمی کند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
ریاست از ایشون گذشته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
16
پاسخ
اوجب واجبات...................
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
6
31
پاسخ
این جماعت دلواپس جیب هایشان هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
13
6
پاسخ
عاشق شریعتمداریم.....آدم بی تکلیف...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
3
15
پاسخ
مثل اینکه اینبار دیگه واقعا قراره تغییرات اساسی در سیاست های کشور داده بشه و دست مریزاد باید گفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
17
پاسخ
تعجب اینجاست که همینهایی که همش بر طبل جنگ میکوبند منتقد تورم تو جامعه هم هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
19
پاسخ
جهت باد عوض شد انگار .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
18
پاسخ
دیگه جنگ تموم شد و پیروز شدیم این تجمعات برای چیه ؟
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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