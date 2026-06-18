هشدار کیهان به سخنرانان تجمعات شبانه
متاسفانه در این شبها، هر چند اندک برخی سخنرانان هیجانی در پوشش انقلابیگری و با نادیده گرفتن اوامر رهبر انقلاب در حفظ وحدت و انسجام ملی، اقدام به پراکندن بذر انشقاق و تفرقه در میان مردم میکنند.
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به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ لازم است نهادهای برگزارکننده در راستای امر رهبری بر این تریبونها نظارت داشته باشند. همه باید مواظب و هوشیار باشیم دشمنِ مغلوب در میدان و خیابان و دیپلماسی را با دوبههمزنی و تفرقه و اختلاف، جسور و امیدوار نسازیم.
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۱۲
مبارک هست آقای شریعتمداری که بعد از سالیانی سال از تندروی دست برداشتید و میخواهید بدامان مردم برگردید.
عشق به ریاست چه ها که نمی کند .
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
مثل اینکه اینبار دیگه واقعا قراره تغییرات اساسی در سیاست های کشور داده بشه و دست مریزاد باید گفت
تعجب اینجاست که همینهایی که همش بر طبل جنگ میکوبند منتقد تورم تو جامعه هم هستند
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...