چرا اسرائیل نگران تفاهم نامه ایران و آمریکا شد؟

رسانه‌های صهیونیستی با ابراز نگرانی از مفاد یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، برخی بندهای این توافق را به سود تهران و مغایر با منافع راهبردی اسرائیل ارزیابی کردند؛ موضوعی که به گفته منابع عبری، نارضایتی محافل سیاسی و امنیتی تل‌آویو را در پی داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، همزمان با امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحرونوت» از نگرانی گسترده در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل نسبت به مفاد این توافق خبر داد و نوشت دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در قبال آن سکوت اختیار کرده است.

به گزارش این روزنامه، اگرچه اصل توافق برای تل‌آویو غافلگیرکننده نبود، اما بسیاری از مقامات و نهادهای اسرائیلی مفاد آن را به زیان خود می‌دانند. برخی منابع نیز در گفت‌وگو با این رسانه تاکید کرده‌اند: «این همان توافقی نیست که به ما وعده داده شده بود.»

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اسرائیل به بند مربوط به صادرات نفت ایران بازمی‌گردد. بر اساس این بند، آمریکا زمینه صدور معافیت‌هایی را برای فروش نفت ایران و ارائه خدمات مرتبط از جمله نقل‌وانتقال مالی، بیمه و حمل‌ونقل فراهم می‌کند. رسانه‌های عبری معتقدند این اقدام می‌تواند منابع مالی قابل توجهی در اختیار ایران قرار دهد و فشارهای اقتصادی علیه تهران را کاهش دهد.

موضوع برنامه هسته‌ای ایران نیز از دیگر محورهای مورد توجه تل‌آویو است. بر اساس مفاد منتشرشده، مدیریت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در چارچوب سازوکاری مورد توافق دو طرف و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد. محافل صهیونیستی این بند را نشانه انعطاف بیشتر واشنگتن در قبال برنامه هسته‌ای ایران ارزیابی کرده‌اند.

بند مربوط به توقف درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان نیز با واکنش منفی تل‌آویو مواجه شده است. به نوشته یدیعوت آحرونوت، اسرائیل نگران است که اجرای این بند آزادی عمل نظامی این رژیم در لبنان را محدود کرده و فشارهای بین‌المللی برای پایان دادن به عملیات‌های نظامی آن را افزایش دهد.

در همین حال، برخی منابع اسرائیلی ارزیابی تندی از نتایج توافق ارائه کرده‌اند. یکی از این منابع به یدیعوت آحرونوت گفت: «ایران برنده اصلی این رویارویی است و اسرائیل بیشترین آسیب را متحمل شده است.»

این روزنامه همچنین به نقل از مقام‌های امنیتی اسرائیل نوشت که مهم‌ترین پیامد توافق، آسیب به قدرت بازدارندگی و جایگاه سیاسی تل‌آویو در منطقه است. با این حال، این مقامات اذعان کرده‌اند که در صورت اجرای کامل توافق، برنامه هسته‌ای ایران برای سال‌ها تحت چارچوب‌های جدید قرار خواهد گرفت.

واکنش‌های منتشرشده در رسانه‌های عبری نشان می‌دهد که توافق اخیر تهران و واشنگتن با وجود حمایت آمریکا، در اسرائیل با نگرانی‌های جدی روبه‌رو شده و بسیاری از محافل سیاسی و امنیتی این رژیم آن را با منافع خود همسو نمی‌دانند.