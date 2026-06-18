تشکر شهباز شریف از رهبر انقلاب و تیم مذاکره کننده

به گزارش تابناک؛ شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: باعث افتخار من است که اعلام کنم تفاهم‌نامه تاریخی اسلام‌آباد امروز به‌صورت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید. این تفاهم‌نامه توسط روسای جمهور محترم دو کشور امضا شده و همچنین از سوی اینجانب به‌عنوان میانجی مورد تایید قرار گرفته است.



وی ادامه داد: امضای این توافق در بالاترین سطح دولت‌های دو کشور نشان‌دهنده تعهد هر دو طرف به حل‌وفصل دیپلماتیک این مناقشه است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بلافاصله لازم‌الاجرا خواهد شد و در نخستین گام، جمهوری اسلامی ایران فورا تنگه هرمز را بازگشایی کرده و ایالات متحده آمریکا نیز بلافاصله محاصره دریایی را لغو خواهد نمود.»



نخست‌وزیر پاکستان ادامه داد: پاکستان با همکاری دولت قطر، که در این روند نقش میانجی مشترک را ایفا کرده است، طبق برنامه در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ در سوئیس میزبان مراسم رسمی امضای این توافق خواهد بود؛ مراسمی که برای گرامی‌داشت این رویداد تاریخی و آغاز مذاکرات در سطح فنی برگزار می‌شود.

شهباز شریف ضمن ابراز تبریک به رئیس‌جمهور آمریکا گفت که پایبندی استوار ترامپ به دیپلماسی به پایان دادن به بحرانی کمک کرد که می‌توانست پیامدهای ویرانگری برای منطقه و فراتر از آن به همراه داشته باشد.

نخست‌وزیر پاکستان در ادامه نوشت: احترام و سپاس عمیق خود را به حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران ابراز می‌دارم؛ افرادی که با درایت، دوراندیشی و روحیه دولت‌مردانه خود مسیر صلح را برگزیدند. همچنین مایلم از تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده ایران از جمله محمدباقر قالیباف، عباس عراقچی و اسکندر مومنی قدردانی کنم؛ کسانی که صبر، پشتکار و تعهد آن‌ها به تعامل سازنده نقشی اساسی در به ثمر رسیدن این توافق داشت.



وی افزود: به‌طور ویژه از تلاش‌های صادقانه و مشارکت سازنده رهبری دولت قطر در رسیدن به این مرحله قدردانی می‌کنم. همچنین از رهبری پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری ترکیه و جمهوری عربی مصر به‌دلیل نقش ضروری و مشارکت‌های ارزشمندشان در این روند تقدیر می‌نمایم.



شهباز شریف در انتها بیان داشت: در همین راستا لازم می‌دانم به‌طور ویژه از فیلد مارشال سید عاصم منیر یاد کنم؛ شخصی که تلاش‌های خستگی‌ناپذیر، فداکاری بی‌دریغ و نقش تعیین‌کننده‌اش در تسهیل این دستاورد بزرگ، برای پیشبرد صلح و ثبات منطقه‌ای حیاتی بود. امیدوارم این تفاهم‌نامه به پایه‌ای ماندگار برای افزایش درک متقابل، احترام متقابل و شکوفایی مشترک در سراسر منطقه تبدیل شود.