متن منتشر شده تفاهم نامه دو کشور با هم تطابق دارد؟

شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد که ایالات متحده شامگاه چهارشنبه متن رسمی تفاهم‌نامه‌ای را که با ایران به دست آمده بود، منتشر کرده است.