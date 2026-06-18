متن منتشر شده تفاهم نامه دو کشور با هم تطابق دارد؟
شبکه خبری سیانان گزارش داد که ایالات متحده شامگاه چهارشنبه متن رسمی تفاهمنامهای را که با ایران به دست آمده بود، منتشر کرده است.
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به گزارش تابناک؛ یک مقام ارشد کاخ سفید آمریکا متن این سند ۱۴ مادهای را برای رسانهها قرائت کرده است.
این سند با عنوان «تفاهمنامه اسلامآباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران» منتشر شده است.
بررسیهای اولیه نشان میدهد که متن منتشره توسط ایالات متحده با متن تفاهمنامه منتشر شده از سوی ایران مطابقت دارد.
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