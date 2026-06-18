برنامه روز هشتم جام جهانی ۲۰۲۶ با شروع دور دوم/ مصاف دو میزبان با حریفان آسیایی
با کامل شدن دیدارهای دور نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ حالا تیمها در دور دوم با شناخت بهتری به مصاف رقبای خود میروند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در مرحله گروهی دور نخست خود را با برگزاری ۲۴ بازی در ۱۲ گروه پشت سر گذاشت.
حالا در دور دوم، ۴۸ تیم حاضر در این رقابتها با شناخت بهتری به مصاف رقبای خود خواهند رفت. دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از روز هشتم برگزار میشود که مکزیک و کانادا، دو میزبان این رقابتها به مصاف دو حریف آسیایی خود خواهند رفت.
اینجا میتوانید کاملترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید. همچنین برنامه دیدارهای روز هشتم جام جهانی به شرح زیر است:
نکته: تمامی بازیها به وقت محلی در روز پنجشنبه برگزار میشود، اما باتوجه به تنظیم خبر با ساعت تهران، برنامه بازیها در دو روز پنجشنبه و جمعه است
پنجشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ جون ۲۰۲۶)
- جمهوری چک - آفریقای جنوبی (گروه A)، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا (ساعت ۱۲ به وقت محلی)
- سوئیس - بوسنی و هرزگوین (گروه B)، ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - ورزشگاه سوفای، لسآنجلس (ساعت ۱۲ به وقت محلی)
جمعه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ (۱۹ جون ۲۰۲۶)
- کانادا - قطر (گروه B)، ساعت ۰۱:۳۰ به وقت تهران - ورزشگاه بیسی پِلیس، ونکوور (ساعت ۱۵ به وقت محلی)
- مکزیک - کرهجنوبی (گروه A)، ساعت ۰۴:۳۰ به وقت تهران - ورزشگاه آکرون، گوادالاخارا (ساعت ۱۹ به وقت محلی)