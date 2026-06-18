آنچه ایران به دست آورد دربرابر آنچه آمریکا به دست آورد!

اینفلوئنسر آمریکایی از آنچه ایران به دست آورد و آنچه آمریکا از حمله نظامی به ایران به دست آورده را برشمرده است.