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آنچه ایران به دست آورد دربرابر آنچه آمریکا به دست آورد!

اینفلوئنسر آمریکایی از آنچه ایران به دست آورد و آنچه آمریکا از حمله نظامی به ایران به دست آورده را برشمرده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۷۱
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آنچه ایران به دست آورد دربرابر آنچه آمریکا به دست آورد!

به گزارش تابناک، اینفلوئنسر آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

آنچه ایران به دست آورد:

• ۳۰۰ میلیارد دلار
• برداشته شدن تحریم‌ها
• کنترل تنگه هرمز
• حفظ برنامه موشکی
• عدم تخریب برنامه هسته‌ای

آنچه ایالات متحده به دست آورد

• افزایش قیمت بنزین
• میلیاردها دلار هزینه
• عدم دستیابی به اهداف اصلی
• آمریکایی‌های کشته‌شده

ما فریب خوردیم

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