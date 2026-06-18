آنچه ایران به دست آورد دربرابر آنچه آمریکا به دست آورد!
اینفلوئنسر آمریکایی از آنچه ایران به دست آورد و آنچه آمریکا از حمله نظامی به ایران به دست آورده را برشمرده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۷۱| |
3632 بازدید
به گزارش تابناک، اینفلوئنسر آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
آنچه ایران به دست آورد:
• ۳۰۰ میلیارد دلار
• برداشته شدن تحریمها
• کنترل تنگه هرمز
• حفظ برنامه موشکی
• عدم تخریب برنامه هستهای
آنچه ایالات متحده به دست آورد
• افزایش قیمت بنزین
• میلیاردها دلار هزینه
• عدم دستیابی به اهداف اصلی
• آمریکاییهای کشتهشده
ما فریب خوردیم
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...