احتمال امضای تفاهمنامه توسط روسای جمهور ایران و آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در مورد نحوه امضای متن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا ایده‌های جدیدی مطرح شده است که یکی از آن‌ها این است که متن توسط روسای جمهور ۲ کشور امضا شود که ما در حال بررسی آن هستیم و از جهاتی چنین چیزی ممکن است که بهتر نیز باشد.

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه چهارشنبه شب در گفتگوی زنده با شبکه خبر در پاسخ به این سوال که امروز اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه نشست ژنو احتمالاً منتفی شود آیا این اخبار درست است ؟ اظهار کرد: تا الان برنامه ما تغییر نکرده و نشست سوئیس کماکان قرار است که برگزار شود.

وی در این باره ادامه داد: در مورد نحوه امضای متن یادداشت تفاهم، ایده‌های جدیدی مطرح شده است که یکی از ایده‌ها این است که متن توسط روسای جمهور دو کشور امضا شود که ما در حال بررسی آن هستیم و از جهاتی چنین چیزی ممکن است که بهتر نیز باشد.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه نشست سوئیس به قوت خود باقیست و شروع مذاکرات برای توافق بعدی خواهد بود، در پاسخ به این سوال که اگر روسای جمهور دو کشور بخواهند این متن را امضا کنند چگونه امضا خواهند کرد آیا از راه دور خواهد بود یا حضوری گفت: همانطور که گفتم ایده‌هایی برای اینکه متن توسط رؤسای جمهور دو کشور به امضا برسد مطرح شده و این ایده‌ها در حال بررسی است و اگر به نتیجه برسد این امضا از راه دور خواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تدابیری برای اینکه آمریکایی‌ها از نشست سوئیس استفاده برای نمایش نکنند در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد : همه ملاحظات مورد توجه در این زمینه مد نظر است و تلاش می‌کنیم که بدون حاشیه‌های غیر ضرور این نشست برگزار شود.