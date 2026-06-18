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تقابل «فودبال ایران» و «فوتبال جهان» در ذهن قلعه‌نویی؛ بهترین بازی جام جهانی توسط بهترین نسل تاریخ!

امیر قلعه نویی پس از بازی برابر نیوزیلند تاکید کرد که از نتیجه رضایت ندارد. سرمربی تیم ملی گفت: «دو توپ روی دروازه ما آمد و هر دو گل شد.» البته او فعلاً به وعده‌اش عمل کرده و همچنان می‌توان امید داشت، تیم ملی کاری کند که کشور یک هفته تعطیل شود!
کد خبر: ۱۳۷۹۸۳۷
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6923 بازدید
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۳۰

تقابل «فودبال ایران» و «فوتبال جهان» در ذهن قلعه‌نویی؛ بهترین بازی جام جهانی توسط بهترین نسل تاریخ!

هنوز فرصت برای انجام مأموریت بزرگ وجود دارد و بهترین نسل تاریخ فوتبال ایران که علیرضا بیرانوند ادعای آن را دارد، می‌تواند نه تنها از گروه صعود کند بلکه از اولین مرحله حذفی هم بالا برود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، از جام ملت‌ها تا جام جهانی، از قطر تا نیوزیلند، از اکرم عفیف تا کریس وود؛ تفاوت صرفاً در نام‌ها و تورنمنت‌هاست و «موقعیت» تیم ملی فوتبال ایران تحت هدایت امیر قلعه‌نویی، کپی برابر اصل است. سرمربی تیم ملی بعد از شکست مقابل قطر از ساختار دفاعی تیمش تعریف و تأکید کرد که حریف تنها با دو موقعیت، سه گل زد و پس از تساوی برابر تیم ۸۵ رنکینگ فیفا گفت: «از بازی راضی‌ام ولی از نتیجه راضی نیستم. دو توپ روی دروازه ما آمد و هر دو گل شد.» منصور رشیدی دروازه‌بان اسبق تیم ملی هم در مصاحبه‌ای به این اظهارنظر واکنش نشان داد و گفت: «اتفاقاً درست گفته! آنها تیم ضعیفی بودند و نباید هم بیشتر از این روی دروازه ما خلق موقعیت می‌کردند. اما ببینید ما چقدر ضعیف بودیم که راحت روی دو حمله خطرناک آنها گل خوردیم.»

ماجرا این است که پیش از مصاف با حریفان یا در مواقع موفقیت، صحبت از «هیبرید فورمیشن» و استفاده از تاکتیک‌های گواردیولا به میان می‌آید و در صورت ناکامی همه چیز در دو کلمه خلاصه می‌شود؛ «فودباله دیگه...». سعید الهویی در آستانه دیدار با نیوزیلند مدعی اجرای پلن‌های ششم و هفتم در مسیر آماده‌سازی تیم ملی است، اما آنچه همه شاهدش بودند، منتفی شدن سریالی بازی‌های تدارکاتی بود و انجام بازی‌های درون‌تیمی.

اگر از دلایل فنی باز شدن دروازه ایران مقابل نیوزیلند و مباحث ساختار دفاعی بگذریم، امیر قلعه نویی بعد از این بازی اظهارنظری داشت که با واکنش‌های منفی و حتی طنزآمیز تعدادی از کاربران در فضای مجازی مواجه شد. او بعد از تساوی ۲ - ۲ مقابل نیوزیلند، گفت: «بازی بسیار زیبا بود؛ فکر می کنم بهترین بازی دور اول جام جهانی بود.» اظهارنظری حیرت‌انگیز که با هیچ منطقی سازگار نیست. نه‌تنها هنوز بازی‌های نخست تمام تیم‌ها انجام نشده، بلکه به واقع بازی‌های زیبای دیگری مثل ژاپن - هلند، برزیل - مراکش، آمریکا - پاراگوئه هم وجود داشته که در کلاس بالاتری بود و می‌تواند در انتخاب زیباترین بازی دور اول جام جهانی ۲۰۲۶، رقیب جدی برای دیداری باشد که تیم تحت هدایت قلعه‌نویی، یک سمت آن بوده است!

البته برای نخستین‌بار نیست که سرمربی تیم ملی چنین تعریف و تمجیدهای اغراق‌آمیز و بعضاً نادرستی مطرح می‌کند. قلعه‌نویی یک روز به «فوتبال آسیا» به خاطر تماشای «بازی تاکتیکی» که تیم خودش یک سمت آن بوده، تبریک می‌گوید و روزی دیگر بعد از پیروزی تیم ملی تأکید می‌کند: «آسیا از این فوتبال لذت برد.»

اینها صرفاً مجموعه‌ای از کلمات قصار نیست که توسط قلعه‌نویی یا همکارانش در مواقع لزوم بیان می‌شود؛ در واقع چنین رویکردی ریشه در ذهن و گفتار او، خصوصاً در مواجهه با منتقدان و ارسال پیام غیرمستقیم به آنها دارد که هدفی مشخص را دنبال می‌کند و تبدیل به عادتی گریزناپذیر شده است. سرمربی تیم ملی چند روز پیش گفت‌وگویی با فیفا انجام داد و در بخشی از صحبت‌هایش اظهارنظری عجیب داشت. او برخلاف تصور عمومی معتقد است ۴۸ تیمی شدن جام جهانی الزاماً کار را ساده‌تر نمی‌کند و حتی از نظر فنی می‌تواند رسیدن به جمع ۱۶ تیم را دشوارتر کند. قلعه‌نویی در این خصوص استدلال جالبی هم دارد: «در ساختار ۴۸ تیمی، زمانی که از مرحله گروهی عبور می‌کنید، تنها یک شانس برای ادامه رقابت دارید و مسابقات به شکل تک‌حذفی دنبال می‌شود. به عنوان مثال، در دوره‌های گذشته اگر تیمی در بازی اول شکست می‌خورد، در بازی‌های دوم و سوم فرصت داشت تا با کسب نتیجه لازم صعود کند؛ اما اکنون با تغییر فرمت، کوچک‌ترین لغزشی می‌تواند به حذف زودهنگام منجر شود.»

ژنرال فوتبال ایران، که به عقیده مجید جلالی از مورینیو هم بهتر است، در ادامه تأکید کرد: «برخی از دوستان بدون مطالعه و بررسی دقیق ابعاد فنی، افزایش تعداد تیم‌ها را به منزله آسان‌تر شدن مسیر صعود می‌دانند؛ در حالی که این‌گونه نیست. اگر در سیستم ۳۲ تیمی بودیم، تیم‌هایی مانند ایران و ژاپن که سریع‌ترین صعود را تجربه کردند، با سه بازی شانس بیشتری برای مدیریت شرایط داشتند. بنابراین، تحلیل‌های سطحی مبنی بر آسان‌تر بودن مسیر در جام جهانی ۴۸ تیمی، از نظر کارشناسی قابل تأیید نیست و این تغییرات، عملاً مسیر را برای تیم‌ها پرچالش‌تر کرده است.» چنین مواردی تازگی ندارد و او بعد از جام ملت‌های آسیا، در گفت‌وگویی تلویزیونی حاضر شد و اصرار داشت که تیم ملی در ساختار دفاعی جزو دو تیم برتر جام بوده و هیچ اعتنایی نداشت که تیم ملی در اغلب بازی‌ها با وجود موقعیت‌های کم حریفان، گل دریافت می‌کند.

تقابل «فودبال ایران» و «فوتبال جهان» در ذهن قلعه‌نویی؛ بهترین بازی جام جهانی توسط بهترین نسل تاریخ!

عملکرد نه‌چندان خوب تیم ملی برابر نیوزیلند و کسب یک امتیاز مقابل تیمی که رنکینگ پایینی در رتبه‌بندی فیفا دارد و به نظر می‌رسد ضعیف‌ترین تیم گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ است، هواداران تیم ملی را برای تحقق رویای صعود از گروه دچار تردید و ناامیدی کرده است. به خصوص که چند ماه پیش مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، از وعده بزرگ قلعه‌نویی پرده برداشت و اعلام کرد که او قول صعود داده است. از سویی آذرماه سال گذشته، امیر قلعه‌نویی در گفت‌وگویی مدعی شد که تیم تحت هدایت او حداقل ۴ امتیاز و حتی امتیاز بیشتری کسب خواهد کرد؛ وعده‌ای که معنایش این است که تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ شکستی متحمل نخواهد شد. حتی مجری برنامه گفت که «دارید جلوی دوربین قول می‌دهید» که قلعه‌نویی بلافاصه تأکید کرد: «بله همین می‌شود سند.» البته تا اینجای کار قلعه‌نویی به وعده‌اش عمل کرده و فقط مانده مصاف با بلژیک و مصر!

با تمام این اوصاف، هنوز فرصت برای انجام ماموریت بزرگ وجود دارد و بهترین نسل تاریخ فوتبال ایران که علیرضا بیرانوند ادعای آن را دارد، می‌تواند نه تنها از گروه صعود کند بلکه از اولین مرحله حذفی هم بالا برود. در هر حال همچنان بسیاری از ایرانی‌ها در انتظار تعطیلاتی هستند که امیر قلعه نویی آن را مطرح کرد: «در بازی‌های جام جهانی کاری خواهیم کرد که کشور یک هفته تعطیل شود.»

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امیر قلعه نویی جام جهانی 2026 جام جهانی تیم ملی تیم ملی فوتبال بلژیک نیوزیلند تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
5
82
پاسخ
بیرانوند حتی اون دو تا توپ رو هم نتونست بگیره!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
ژنرال؟
گروهبان هم نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
مقصر تربن و ضعیف ترین بازیکن ما قطعا همین بیرانوند بود و هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
ژنرال نگو بگو گروهبان قند علی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
بعضی از این بازیکن ها یا راه می رفتند یا ایستاده بودند و خیلی کم کاری کردند. حتی روی پای حریف هم نمی رفتند و تارمی هم که می خواست فقط خودش
گل بزند.تیم حتی اگر هیچی فوتبال نداند ولی دونده و جنگنده ظاهر شود بزرگترین تیم ها هم به مشکل بر می خورند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
37
13
پاسخ
هر چی خدا به خواهد ، همون میشه
ناشناس
|
United States of America
|
۰۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
58
پاسخ
از مراكش ياد بگيريد كه چطور جوانگرايى كرده
mahmoud
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
46
پاسخ
بهترین نسل تاریخ فقط اونجاش که به هیشکی نه نمیگه. هر تیم فشلی فقط یه بازیکن نسبتا خوب هم داشته باشه واسه شجاع و بیرو و نعمتی و کنعانی و ... کافیه که باهاش خاطره بسازن. اکرم عفیف و کریس وود ... بعدش یکی میاد میگه فودباله دیگه و تموم میشه!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
4
49
پاسخ
فودباله دیگه !😁
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
15
پاسخ
به غیر از رضاییان و محبی ، بقیه افتضاح بودن . مخصوصا طارمی ، بیرانوند و مغانلو
هموطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
21
پاسخ
مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید جناب ژنرال اگر بازی تیم ملی اینقدر زیبا و جذاب بوده مردم و رسانه های دنیا بقدر کافی از شما و تیم ملی تمجید و تحسین میکردن و نیازی نبود خودت بشینی هی از خودت تعریف الکی بکنی ژنرال تو اگه مربی خوبی بودی تو سالهای بسیار طولانی مربیگری حداقل دو تا تیم خارجی بهت پیشنهاد میدادن اگه هیچکس نمیخوادت دلیلش اینه که هیچی بلد نیستی ولی انصافا خوب راه ترقی و پیشرفت داخل ایران یاد گرفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
12
پاسخ
علی رغم همه مشکلات ناخواسته در مسیر امریکا که قابل درک است ولی در اینبازی مشخصا کادر فنی مقصر بود
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
10
پاسخ
من چون قلعه نویی را از راه آهن و بعدا ً شاهین و در نهایت استقلال میشناسم، باید بگم که تفکرات دهه شصت را با تجربه دهه هفتاد مخلوط کرد و شد بهترین مربی دهه هشتاد که مدرن شده پروین و دوستان بود... ولی چون فوتبال ما هر ساله از فوتبال دنیا عقب و عقبتر افتاده، به نظر قلعه نویی تیم ملی ایران کهکشانی هست و بهترین تیم آسیا و شاید هم جهان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
9
پاسخ
حیف این پتانسیل که دست امثال قلعه و الغدیر حروم شد و طلبکارم هستند. فقط با چند تا تغییر تو دفاع و یکم شعور تاکتیکی کادر فنی میشد راحت نیوزلند و برد.
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