به گزارش تابناک، وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد که بعد از چندین ماه تنش در پی تجاوز آمریکا و اسراییل به ایران، سفارت این کشور در تهران روز جمعه بازگشایی خواهد شد.

خبرگزاری «آنسا» ایتالیا به نقل از آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه این کشور این خبر را منتشر کرد.

تایانی در جلسه پرسش و پاسخ پارلمان گفت: «سفارت ما در تهران روز جمعه بازگشایی خواهد شد.»

این خبر پس از آن اعلام شد که ایتالیا اوایل امسال در جریان تنش‌های منطقه‌ای و جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به راه انداخته بودند، نمایندگی دیپلماتیک خود در تهران را موقتا تعطیل کرد.

تایانی گفت که سفیر ایتالیا به همراه دیپلمات‌ها و کارکنان وزارت امور خارجه، به عنوان بخشی از روند بازگشایی به تهران بازخواهند گشت.

او تفاهمات اخیر بین ایران و آمریکا را «تحولی دلگرم‌کننده» توصیف کرد و گفت: کورسویی از صلح در خاورمیانه وجود دارد که نباید هدر رود.

وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین گفت که بعدا با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران گفت‌وگو خواهد کرد و ایتالیا آماده است تا از تلاش‌ها برای تبدیل تفاهم بین و ایران آمریکا به «صلح پایدار» حمایت کند.

آنتونیو تایانی همچنین بر اهمیت بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز تاکید کرد و گفت که این امر برای اقتصاد ایتالیا «حیاتی» است.

گفتنی است، مراسم امضای تفاهم نامه پایان جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در روز جمعه ۲۹ خرداد در مجموعه هتلی «بورگن‌اشتوک» در منطقه نیدوالدن سوئیس برگزار خواهد شد.

بر اساس گزارش‌ها، پیشتر مقام‌ها و رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند متن این تفاهم‌نامه به صورت الکترونیکی یکشنبه گذشته میان دونالد ترامپ، جی‌دی ونس، معاون او و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده جمهوری اسلامی ایران، امضا (پاراف) شده و قرار است ونس ریاست هیات آمریکایی را در مراسم امضای حضوری این توافق بر عهده داشته باشد.