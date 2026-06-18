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پرسر‌وصداترین اتفاق هفته در شبکه بانکی

اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟

اختلال گسترده در خدمات چهار بانک بزرگ کشور، از ملی و صادرات گرفته تا تجارت و توسعه صادرات، در روزهای اخیر فقط یک مشکل فنی نبود؛ اتفاقی بود که پای آن به زندگی روزمره مردم، صف‌های شعب، تراکنش‌های ناموفق و در نهایت به موجی از شایعه‌ها و گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی باز شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۱۲
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18703 بازدید
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۵۷

اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟

مهم‌ترین رخداد بانکی هفته گذشته، نه یک تصمیم تازه پولی بود و نه اعلام یک بخشنامه جنجالی؛ بلکه اختلالی گسترده، غیرمنتظره و پرابهام در خدمات حضوری و غیرحضوری چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات بود. اتفاقی که از صبح شنبه ۲۳ خرداد آغاز شد و خیلی زود از یک مشکل فنی ساده فراتر رفت؛ زندگی روزمره بسیاری از مردم را مختل کرد، صف‌ها را طولانی‌تر ساخت، مراجعه به شعب را بی‌نتیجه گذاشت و در نهایت، میدان را برای شایعه‌ها و گمانه‌زنی‌های متعدد باز کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرا از جایی شروع شد که گزارش‌های مردمی از قطع یا کندی شدید خدمات بانکی در این چهار بانک حکایت داشت. کارت‌ها به‌درستی کار نمی‌کردند، سامانه‌های اینترنتی و همراه‌بانک‌ها از دسترس خارج شدند، برخی تراکنش‌ها ناموفق ماند و پاسخ روشنی هم از شعب دریافت نمی‌شد. همین سکوت و نبود اطلاع‌رسانی دقیق، کافی بود تا فضای ابهام شکل بگیرد؛ فضایی که در آن، هر روایت ناتمام می‌تواند به سرعت به یک شایعه فراگیر تبدیل شود.

از ادعای حمله سایبری تا یک شایعه داغ!

در نخستین ساعات، یکی از جدی‌ترین احتمالاتی که میان مردم و فعالان بانکی مطرح شد، حمله سایبری بود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هر اختلال گسترده در زیرساخت‌های مالی، ذهن افکار عمومی را به سمت تهدیدات سایبری می‌برد. هم‌زمان، برخی روایت‌های درون‌شبکه‌ای نیز از وجود اشکالات فنی در زیرساخت‌های پشتیبانی و سامانه‌های مرتبط با شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی سخن می‌گفتند. اما در کنار این دو روایت، شائبه سومی هم شکل گرفت؛ شائبه‌ای عجیب‌تر و حساس‌تر که می‌گفت این قطعی نه تصادفی بوده و نه صرفاً فنی، بلکه با هدف خاصی انجام شده است.

بر اساس این روایت غیررسمی، در شرایطی که بازار ارز، طلا و سکه با کاهش قیمت مواجه شده بود، برخی مدعی شدند سیاست‌گذار بانکی یا بازارساز ارزی برای جلوگیری از ورود نقدینگی مردم به این بازارها و خرید در قیمت‌های پایین، دسترسی بخشی از مردم به پول‌هایشان را محدود کرده است. حتی برخی پا را فراتر گذاشتند و گفتند این وضعیت ممکن است به سود خود بانک‌ها هم تمام شود؛ چراکه در مدت محدودیت دسترسی مردم، بانک‌ها می‌توانند از نقدینگی در اختیار خود در بازارهای ارز و طلا استفاده کنند و از افت قیمت‌ها بهره ببرند.

با این حال، چنین ادعاهایی بیش از آنکه بر پایه شواهد روشن و قابل اتکا استوار باشد، محصول فضای بی‌اطلاعی و بی‌اعتمادی است. اگر فرض کنیم چنین سناریویی درست بوده، پرسش مهمی بی‌پاسخ می‌ماند: چرا فقط این چهار بانک؟ تکلیف سایر بانک‌های دولتی و خصوصی چه می‌شود؛ بانک‌هایی که آن‌ها نیز حجم بالایی از سپرده‌های مردم را در اختیار دارند و دسترسی مشتریانشان برقرار بوده است؟ همین پرسش ساده، نشان می‌دهد که این نوع گمانه‌زنی‌ها دست‌کم نیازمند احتیاط جدی است و نمی‌توان آن‌ها را بدون سند پذیرفت.

اما نکته مهم‌تر این است که شکل‌گیری چنین شایعاتی خود یک هشدار جدی برای شبکه بانکی است. وقتی اختلالی گسترده رخ می‌دهد، خدمات چند روز متوالی با مشکل مواجه می‌شود، مردم پاسخ روشنی از شعب و سامانه‌های رسمی دریافت نمی‌کنند و اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و شفاف انجام نمی‌شود، طبیعی است که روایت‌های غیررسمی و شایعه جای واقعیت را بگیرند. در چنین شرایطی، حتی اگر ریشه بحران کاملاً فنی باشد، افکار عمومی ممکن است آن را طور دیگری تفسیر کند.

واقعیت این است که پذیرفتنی نیست چند روز از آغاز اختلال گذشته باشد و هنوز بسیاری از دارندگان کارت‌ها و حساب‌های این بانک‌ها برای انجام ساده‌ترین امور مالی خود با مشکل روبه‌رو باشند. پرداخت‌های روزانه، خریدهای ضروری، انتقال وجه، برداشت پول و خدمات عادی بانکی، برای میلیون‌ها نفر بخشی از زندگی روزمره است؛ نه یک امکان لوکس که بتوان چند روز نبود آن را نادیده گرفت.

این اتفاق باید برای مدیران بانکی، نهادهای نظارتی و شرکت‌های زیرساختی یک زنگ خطر جدی باشد. شبکه بانکی بیش از هر چیز بر اعتماد عمومی استوار است و اعتماد، در خلأ اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی آسیب می‌بیند. بنابراین ضروری است دلایل این اختلال با شفافیت اعلام شود، مسئولیت‌ها مشخص شود، خسارت احتمالی مشتریان بررسی شود و مهم‌تر از همه، سازوکاری ایجاد شود که تکرار چنین وضعیتی ناممکن یا دست‌کم بسیار دشوار شود.

اختلال این هفته فقط یک مشکل فنی نبود؛ آزمونی برای تاب‌آوری نظام بانکی و سنجشی برای میزان اعتماد مردم بود. آزمونی که نشان داد در عصر بانکداری دیجیتال، قطع سامانه‌ها فقط تراکنش‌ها را متوقف نمی‌کند؛ گاهی شایعه، بی‌اعتمادی و نگرانی را سریع‌تر از هر پیام خطایی در جامعه منتشر می‌کند.

شما در هفته ای که گذشت چه تجربه‌ای از اختلال این بانک‌ها داشته‌اید؟ آیا خدمات بانکی شما هم با مشکل مواجه شد؟ روایت و تجربه‌تان (حضور در شعب و پاسخی که دریافت کردید) را با ما و دیگر مخاطبان تابناک در میان بگذارید.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۳۷
انتشار یافته: ۵۷
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
6
104
پاسخ
حملۀ سایبری نیست که اگر بود اونطرفیها دادار دودور راه می انداختند . هر چه هست عمدی و داخلی است . شاید به نوعی برای مهار ولع خرید بعد از جنگ و مخصوصا به واستۀ کاهش قیمت دلار ، باشد .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
بیست درصد از کل پول مردم ایران تو بانک ملت. چرا بانک ملت اینطور نشد؟ چرا پاسارگاد و شهر که جز بزرگترین بانکها هستند اینطور نشدن؟
آزاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
در جواب ناشناس 10:05
بانک پاسارگاد وشهر جزو بزرگترین بانکها هستند ؟!!!! بنا به اعلان بانک مرکزی هردو بانک در آستانه حسابرسی و ادغام قرار دارند . به زبان ساده تر یعنی ورشکستگی . بیشتر از 50 درصد سپرده ها در اختیار بانک ملی و کشاورزی هست و دیگران کمی بیشتر از 40 درصد را در اختیار دارند .
لطفا تحقیق کنید و بدون پشتوانه حرف نزنید .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
هر چی‌کارمند بانکه ریخته اینجا
می خوای بپرسی کدوم بیمه بهتره هر چی نیروی این بیمه ها می ریزه که مخاطبو گمراه کنه
اکنون هم ریختن که بگن بانک ما خوبه
. اون از رانندگی مون، اون از فوتبال مون ...فرهنگ داغون
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
به نظرم ریشه اصلی این مشکل به شرکت خدمات انفورماتیک زیر نظر بانک مرکزی برمیگیرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
بانک پاسارگاد با ارزش بازار 449 هزارمیلیارد تومان و بانک شهر با ارزش بازار 156 هزار میلیارد تومان بعد از بانک ملت هستند. دوست عزیزی که پیشنهاد صحبت با پشتوانه رو داد لطفا حرفهای با پشتوانه بزنید. صورت حسابهای بانک ملی و کشاورزی رو کجا دیدی شما؟ بانک ملی با یه عددسازی یه شبه افزایش سرمایه صوری داده با تصاحب بزرگترین بانک ورشکسته ایران موقعیت متزلزل خودشو بدتر کرده و از اون موقع دوبار دچار ااختلال اساسی شده. بانک کشاورزی هیچ اماری ازش نیست ولی قطعا . اوضاعش رو به راه نیست. نکته آخر همه شرکتهای بورسی و غیربورسی حسابرسی میشن. حسابرسی چی هست؟ یک روال عادی بررسی و تائید یا رد صورتهای مالی تو همه شرکتها
کوروش فرهودیان
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
65
پاسخ
از ۲۴ تا به امروز سود بانکی واریز نشده نمیدونم چرا یکبار به ضرر بانک شبکه دچار اختلال نمیشه مثلا سود وامها را یک ماه محاسبه نکنه همیشه به ضرر مشتری است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
آفرین بعد قسطم باید سرمو‌عد بدی ولی پول ما رو که چهار پنج روزه شبا کردم نمی دن
جمع کنن بابا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
حقوق من در قالب چک به حساب بانک صادرات پرداخت شد تاریخ چک 24 خرداد بود و الان موندن بدون حقوق.
صاحب چک هم کاری نمیتونه بکنه و بانک صادرات هم پاسخگو نیست
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
51
پاسخ
پول از ATM انتقال دادم از حسابم کم شده ولی به حساب بنده خدا هم نرفته بانک هم جواب درست نمیده نمیدونم چیکار کنم توی همراه بانکم از 22تا 26 هم هیچ تراکنشی ثبت نشده 😔اخه این چه زندگی درست کردین واسه ما کارگر هم هستیم حرفمون جایی ارزش نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
بابا ای تی ام، خودپرداز چشه مگه
ایران دلسوز نداره نه مردم نه مسول
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
در پاسخ به ناشناس: هیچ بانکی دلسوز مردم که هیچ، دلسوز مشتریان خود هم نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
32
پاسخ
با سلام خوب ۲ واریزی مهم به کارت صادار ات داشتم که به کارت نیامده و بی پول ماندم و واقعا داغون شدیم تابحال چنان لحظاتی تو زندگی برام‌پیش؟نیامده بود علاوه بر بی خرجی ماندن بدهی به مردم داشتم که شرمنده آنها شدم چون شخص بسبار متعهدی هستم خواهشا این مورد ما را به مسئولین حتما گزارش بدین زندگی مردم شوخی بردار نیست بسیار بسیار جدی باشند در امور زندگی ممنون حداقل یک‌پاسخگویی و دلگرمی می‌توانست ما را آرام کند با تشکر
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
35
پاسخ
قسمت مدیریت تسهیلات در بام بانک ملی کار نمی کنه نمیشه قسط وام رو پرداخت کرد جالبه وقتی راه بیفته دیر کرد این مدت رو هم می گیره یعنی توهین به مشتری بیشتر از این خود بانک مشکل داره نمیشه قسط واریز کرد دیر کرد پرداخت قسط و بانک می گیره
بانک ملی قبلا هم که اول جنگ چند رو مختل شد همین کار رو کرد ودیر کرد رو گرفت در صورتیکه مشکل از سامانه خود بانک بود
محمد
|
Germany
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
4
76
پاسخ
همون شایعه عین واقعیت است! سوء استفاده دولت از اعتماد ملت.
پاسخ ها
زینال بندری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
دقیقا و صددرصد همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
7
30
پاسخ
وقتی قرار باشه برنامه نویسهای خدمات بانکی دورکاری کنند و از خونه یا سفر کارشون رو انجام بدند و بعد کدهای برنامه رو با اینترنت و شبکه به کارفرما تحویل بدند نتیجه اش میشه انواع هک و اختلال ها.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
6
64
پاسخ
قطعا نظریه عمدی بودن این اختلال رو باور میکنم چون در موارد دیگه هم صداقت و شفافیتی ندیدیم که حالا هم به ادعای اونها اعتماد کنیم
پاسخ ها
بهلول
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
منم دقیقا مثل شما فکر می کنم و باور دارم که این اختلال عمدی است مخصوصا زمانی که مثل همتی رئیس کل بانک مرکزی .باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
0
41
پاسخ
حقوق بازنشستگی من به بانک صادرات واریز می شود و تنها منبع درآمد من است. کارت بانکیم خراب شده و باید برای دریافت کارت جدید در سامانه شمس یا سپهر ثبت نام کنم که ممکن نیست و اگر هم ثبت نام کنم تا 10 روز دیگر کارت بانکی به دستم نمی رسد. فعلا با قرض کردن خرید می کنم و از مسئولین محترم که پولمان را پس انداز می کنند سپاسگزاریم!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
آفرین مسئول محارم به فکر شماست
اختلال به وجود میاره که پولت دیرتر خرج بشه میندازه
گردن هکر
ما هکر ها تکذیب می کنیم و محکوم می کنیم مردم از چشم ما نبینن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
0
45
پاسخ
من فقط دو روز فرصت دارم پولم از بانک برداشت کنم و بابت رهن خانه بدم، و صاحبخانه حاضر نیست فرصت بدهد و میگه مشکل سیستم و بانک به من ربطی نداره، مشکل شماست، هیچ کس هم پاسخگو نیست . توروخدا صدای مارو به گوش مسئول این گرفتاری برسونید این حجم از استرس و فکری ک به ما وارد شده انصاف نیست
پاسخ ها
هم وطن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
دوست عزیز زندکی کردن در ایران یعنی استرس فشار دوندگی بدون استراحت ونداشتن روزهای شاد.
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