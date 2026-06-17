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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

برنامه کامل گروه L جام جهانی ۲۰۲۶؛ انگلستان در سودای پایان حسرت ۶۰ ساله/ کرواسی دوباره مزاحم می‌شود؟

حضور کرواسی به عنوان تیمی که در دو دوره اخیر جام جهانی یک نایب قهرمانی و یک سومی در کارنامه دارد و انگلستان همیشه مدعی، از آخرین گروه جام جهانی ۲۰۲۶ گروهی ترسناک ساخته است.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۱۱
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برنامه کامل گروه L جام جهانی ۲۰۲۶؛ انگلستان در سودای پایان حسرت ۶۰ ساله؛ کرواسی دوباره مزاحم می‌شود؟

انگلستان به عنوان یکی از مدعیان همیشگی جام جهانی، با وجود ۴۸ تیمی شدن این دوره از رقابت‌ها در گروه نسبتاً سختی قرار گرفته است که باید در گروه با فینالیست جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه دیدار کند که از آن دیدار هم خاطره تلخی دارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، آخرین گروه مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ شاید یکی از جذاب‌ترین گروه‌های این رقابت‌ها باشد؛ جایی که انگلستانِ پرستاره با هدایت نسل طلایی خود به دنبال پایان دادن به حسرتی ۶۰ ساله است و در سوی دیگر کرواسی قرار دارد؛ تیمی که در دو جام جهانی اخیر یک نایب‌قهرمانی و یک مقام سومی کسب کرده و ثابت کرده هرگز نباید دست‌کم گرفته شود.

انگلستان که تنها قهرمانی تاریخ خود را در جام جهانی ۱۹۶۶ به دست آورده، در سال‌های اخیر همواره جزو مدعیان بوده اما در لحظات حساس از رسیدن به جام بازمانده است. حالا هری کین، جود بلینگام، بوکایو ساکا و دیگر ستاره‌های سه‌شیرها امیدوارند در آمریکای شمالی طلسم چند دهه‌ای را بشکنند.

در طرف مقابل، کرواسی که در آخرین روزهای حضور لوکا مودریچ در تیم ملی به سر می‌برد و پس از جام جهانی باید به فکر جانشین برای این ستاره خود باشد. تیمی که هنوز در عصر طلایی به سر می‌برد و در دو جام جهانی قبلی یک با به فینال رسیده و بار دیگر سوم شده است و همچنان یکی از تیم‌های خطرناک اروپا محسوب می‌شود. انگلستان و کرواسی در جام جهانی ۲۰۱۸ در نیمه‌نهایی به مصاف هم رفتند و کرواسی با پیروزی ۲ بر یک راهی فینال شد؛ دیداری که هنوز برای انگلیسی‌ها یکی از تلخ‌ترین خاطرات نسل اخیر فوتبال‌شان محسوب می‌شود.

پاناما نیز به دنبال تکرار شگفتی‌های گذشته خود است و غنا به عنوان یکی از قدرت‌های سنتی فوتبال آفریقا می‌تواند معادلات گروه را پیچیده کند. تیمی که حالا هدایتش در اختیار کارلوس کی‌روش است و او پنجمین جام جهانی خود را تجربه می‌کند، اما در جام جهانی قبلی با تیم ایران تجربه خوبی نداشت و با ۶ گل مغلوب انگلیس شد و شاید هم به این تقابل به چشم جبران و حتی انتقام نگاه کند.

برنامه کامل گروه L جام جهانی ۲۰۲۶؛ انگلستان در سودای پایان حسرت ۶۰ ساله؛ کرواسی دوباره مزاحم می‌شود؟

گروه L شاید در نگاه اول گروهی با یک مدعی اصلی و یک مدعی در سایه باشد، اما تجربه جام‌های جهانی نشان داده که تیم‌های آفریقایی و آمریکای مرکزی بارها توانسته‌اند معادلات را برهم بزنند و برای مدعیان دردسرساز شوند. به همین دلیل حضور پانام و غنا هم از آخرین گروه جام جهانی ۲۰۲۶ گروهی ترسناک ساخته است.

اینجا می‌توانید کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید، اما در ادامه نگاهی به برنامه دیدارهای گروه L خواهیم داشت.

  • گروه L: انگلستان، کرواسی، پاناما و غنا

چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۶)

  • انگلستان - کرواسی، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی‌اندتی، آرلینگتون تگزاس

پنجشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۶)

  • غنا - پاناما، ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد، تورنتو

سه‌شنبه، ۲ تیر ۱۴۰۵ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۶)

  • انگلستان - غنا، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست

چهارشنبه، ۳ تیر ۱۴۰۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۶)

  • پاناما - کرواسی، ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد، تورنتو

شنبه، ۶ تیر ۱۴۰۵ (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

  • پاناما - انگلستان، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی
  • کرواسی - غنا، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا

به گزارش تابناک، از ۱۲ گروه جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول به طور مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی خواهند شد که یعنی ۲۴ تیم به این شکل مشخص می‌شوند. برای اینکه تیم‌های مرحله نخست حذفی کامل شوند، ۸ تیم باقی مانده از میان ۱۲ تیم سوم گروه‌ها انتخاب خواهند شد که یعنی ۸ تیم از برترین تیم‌های سوم به یک شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد. برترین تیم‌ها نیز براساس امتیاز و تفاضل گل تعیین می‌شوند که اگر این دو مورد میان دو یا چند تیم برابر باشد، تعداد گل زده بیشتر یا گل خورده کمتر و همچنین کارت‌های زرد و قرمز تعیین کننده خواهد بود، در غیر این صورت قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.

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