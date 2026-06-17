انتقادات به ترامپ در مورد مفاد تفاهم ایران و آمریکا
شبکه خبری سیانان در گزارشی نوشته که با انتشار اخباری در مورد مفاد یادداشت تفاهم، نگرانیها در مورد «یک توافق بد» افزایش یافته است.
این رسانه آمریکایی تاکید کرده که عدم انتشار علنی مفاد این یادداشت، خلأیی ایجاد کرده که به سردرگمی و نگرانی در میان جمهوریخواهان جنگطلب و همچنین حملات روزافزون دموکراتها منجر شده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این شبکه نوشته که در صورت درست بودن این مفاد، این یادداشت تفاهم، کاخ سفید را در «موضعی شکننده» قرار داده است.
جنجال بر سر صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری
در نسخههای ادعایی از تفاهمنامه که در رسانههای مختلف مطرح شده، موضوع «صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری» مطرح شده است. جی. دی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، نیز در چند روز اخیر به نوعی، وجود این بند در یادداشت تفاهم را تایید کرده است.
براساس این بند، قرار است یک صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری برای ایران در نظر گرفته شود که توسط قدرتهای منطقه تأمین مالی شده و توسط دولت آمریکا تضمین میشود.
به گفته سیانان، همین موضوع «جنجال» به راه انداخته و مقامات آمریکایی را مجبور کرده بر این نکته پافشاری کنند که هیچ پول نقد آمریکایی در کار نیست و هرگونه مزایایی منوط به پایبندی ایران به تعهداتش است.
ترامپ بارها باراک اوباما را به خاطر پرداخت پول نقد به ایران مورد انتقاد شدید قرار داده بود و حالا صندوق سرمایهگذاری و همچنین بندی مربوط به آزادسازی تدریجی پولهای بلوکهشده ایران، ترامپ را در معرض انتقادات زیادی قرار داده است؛ بهطوری که برخی او را به «ریاکاری» متهم کردهاند.
مسئولان آمریکایی دایماً تاکید میکنند که صندوق سرمایهگذاری توسط کشورهای منطقه تأمین مالی میشود و علاوه بر این، آزادسازی داراییهای ایران نیز منوط به اجراییشدن تعهدات این کشور است.
ترامپ روز سهشنبه در نشست سران گروه هفت در فرانسه از توافق خود دفاع کرد و گفت که حاضر است آن را با صدای بلند بخواند. جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، این تأخیر در اعلام مفاد تفاهمنامه را به مسائل فنی دیپلماتیک در جهان اسلام و عرب نسبت داده است. او همچنین تاکید کرده که هرگونه دستاورد اقتصادی برای ایران به پایبندی به تعهدی در این سند مبنی بر عدم ساخت بمب اتمی بستگی دارد.
جنگ چه دستاوردی برای ترامپ داشت؟
ترامپ با وعده «تمامکردن جنگها» به کاخ سفید بازگشت، اما در همین حدود دو سال، چندین جنگ را به راه انداخته یا در آنها مشارکت داشته است. او با به راه انداختن جنگ ایران که به اعتقاد بسیاری «بدون دستاورد» بوده، اعتراض بسیاری از آمریکاییها را برانگیخته است.
سیانان نوشته که دموکراتها از بنبست موجود برای تشدید انتقادات خود از رئیسجمهوری که با وعده عدم شروع جنگهای خارجی جدید، به دفتر کار بازگشت، استفاده میکنند.
چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، روز سهشنبه در این باره گفت که «مردم آمریکا سزاوار جزئیات و شفافیت کامل هستند.» این دموکرات نیویورکی افزود: «و ما واقعاً از جنگ ترامپ چه به دست آوردهایم؟»
وندی شرمن، که در دوران مذاکرات برجام، معاون وزیر خارجه وقت آمریکا بود، عدم انتشار متن تفاهمنامه را نشانه نگرانی مسئولان آمریکایی از مفاد آن دانسته است.
با این حال، به نظر میرسد ترامپ برای پایان دادن به جنگ و باز کردن تنگه هرمز تحت فشار است و در این مقطع چارهای جز یک تفاهم با ایران ندارد. این تفاهمنامه قرار است روز جمعه در سوئیس به صورت حضوری به امضا برسد.