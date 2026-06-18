صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
حجت الاسلام حسینی کیا در گفت‌و‌گو با تابناک مطرح کرد؛

اگر پولی پرداخت نشود تکلیف غرامت جنگی ایران چه می‌شود؟ / سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری در چه پروژه‌هایی انجام خواهد شد؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است تغییر عنوان «غرامت» به «سرمایه‌گذاری» نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق ملت ایران باشد. او تأکید می‌کند اگر منابع مالی پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه به کشور تزریق نشود، موضوع جبران خسارت‌های جنگی همچنان پابرجا خواهد ماند و باید تعیین تکلیف شود.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۵۶
| |
5039 بازدید
|
۱۱

اگر پولی پرداخت نشود، تکلیف غرامت جنگی ایران چه می‌شود؟ / سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری چگونه و در چه پروژه‌هایی انجام خواهد شد؟

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره یکی از بندهای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا که به ارائه طرح‌های بازسازی و سرمایه‌گذاری حداقل ۳۰۰ میلیارد دلاری از سوی آمریکا و متحدانش اشاره دارد، اظهار کرد: آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که اگر واژه «غرامت» در متن تفاهم‌نامه ذکر شود، عملاً به معنای پذیرش مسئولیت و شناسایی آن‌ها به عنوان عامل خسارت و جنایت جنگی خواهد بود؛ به همین دلیل تلاش کرده‌اند عنوان دیگری برای این موضوع انتخاب کنند.

وی افزود: از نظر ماهوی، صرف تغییر نام موضوع تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمی‌کند. اگر قرار باشد منابع مالی مشخصی برای جبران خسارت‌های واردشده به کشور اختصاص یابد، این همان غرامتی است که باید به ملت ایران پرداخت شود؛ حتی اگر تحت عنوان سرمایه‌گذاری یا بازسازی مطرح شود.

تغییر نام غرامت، اصل مطالبه ایران را تغییر نمی‌دهد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: نکته مهم این است که این موضوع نباید صرفاً در حد تغییر واژه‌ها باقی بماند. اگر در نهایت پولی پرداخت نشود یا منابع مالی وعده داده شده به کشور وارد نشود، طبیعتاً این پرسش جدی مطرح خواهد شد که تکلیف خسارت‌های جنگی و جبران آسیب‌های واردشده به ایران چه می‌شود.

حسینی‌کیا ادامه داد: ملت ایران هزینه‌های سنگینی را متحمل شده و طبیعی است که موضوع جبران خسارت‌ها باید به صورت شفاف مشخص شود. از این رو این مسئله نیازمند تعیین تکلیف دقیق و روشن در مراحل بعدی مذاکرات و توافقات خواهد بود.

سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نشانه امنیت اقتصادی کشور است

وی در ادامه با اشاره به اصل موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: فارغ از بحث غرامت، اینکه سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران و اجرای پروژه‌های اقتصادی اعلام آمادگی کنند، اتفاق مثبتی است. این مسئله نشان می‌دهد که ایران از ظرفیت‌ها و امنیت لازم برای جذب سرمایه برخوردار است و می‌تواند مقصد مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: هر میزان سرمایه‌گذاری که در بخش‌های مولد اقتصاد کشور صورت گیرد، می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها، افزایش اشتغال، رشد تولید و رونق اقتصادی کمک کند و از این منظر اقدامی مطلوب به شمار می‌رود.

اگر پولی پرداخت نشود، تکلیف غرامت جنگی ایران چه می‌شود؟ / سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری چگونه و در چه پروژه‌هایی انجام خواهد شد؟

سازوکار اجرای سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری چگونه خواهد بود؟

حسینی‌کیا درباره نحوه اجرای این بند از تفاهم‌نامه نیز توضیح داد: سازوکار این موضوع می‌تواند به این صورت باشد که جمهوری اسلامی ایران پروژه‌های اولویت‌دار خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله حوزه نفت، انرژی، صنعت، زیرساخت و طرح‌های عمرانی تعریف و معرفی کند.

وی افزود: پس از مشخص شدن پروژه‌ها، منابع مالی پیش‌بینی‌شده در قالب سرمایه‌گذاری در همان طرح‌هایی که از سوی ایران تعیین می‌شود به کار گرفته خواهد شد. به بیان دیگر، این ایران خواهد بود که محل و اولویت هزینه‌کرد این منابع را مشخص می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌ها در راستای توسعه و آبادانی کشور به کار گرفته شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تأکید کرد: اگر این سازوکار به شکل صحیح اجرا شود و منابع مالی وعده داده شده به پروژه‌های واقعی و زیرساختی کشور اختصاص یابد، می‌تواند آثار مثبتی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد؛ اما در نهایت اصل موضوع، تحقق عملی تعهدات و تأمین منافع ملت ایران است.

به گزارش تابناک، یکی از بندهای مورد بحث در یادداشت تفاهم اخیر ایران و آمریکا، موضوع تشکیل یک سازوکار سرمایه‌گذاری و بازسازی با ارقامی در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است؛ بندی که بر اساس برخی روایت‌ها، قرار است منابع آن نه از سوی دولت آمریکا، بلکه از طریق کشورهای منطقه و سرمایه‌گذاران بین‌المللی تأمین شود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس دولت مذاکرات سرمایه گذاری ایران و آمریکا خبر فوری تابناک تفاهمنامه حسینی کیا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توافق به معنای کاهش آمادگی نیست / حرکت تندرو‌ها همسو با ایجاد شکاف داخلی است / تنگه هرمز، لغو محاصره و آزادسازی منابع؛ دستاورد‌های کوچک نیستند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳۶
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
3
55
پاسخ
از عراق خیلی گرفتیم؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
قضیه عراق فرق میکنه حکومتش کامل عوض شد و صد جنگنده به ما داد
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
5
45
پاسخ
آمریکا یک دلار هم به ایران نخواهد داد
دلیل تجربه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
3
31
پاسخ
امنیت اقتصادی؟ فقط به تولیدی‌ها و مشاغلی نگاه کنید که طی همین یکسال ورشکست شدند.
سیامک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
6
24
پاسخ
در برجام که چند سال طول کشید دو سال ابوما سرکار بود چه کشایش اقتصادی صورت گرفت ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
8
9
پاسخ
ترامپ در کنفرانس خبری گفت که خسارت ایران از جنگ 2000 میلیارد دلار شده و من نمی توانم مانع سایر کشورها و یا اشخاص برای سرمایه گذاری در ایران شوم واین برای دلار هم خوب است!!!!!
دارد به زبان بی زبانی می گوید تحریم ایران به ضرر دلار شده و می خواد تحریم ها را بر دارد.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
8
8
پاسخ
سلام. امیدوارم این گفتگو به سرنوشت گفتگوهای پیشین و برجام دچار نشود. نباید از یک سوراخ چند بار گزیده شد. کسیکه بدون دلیل حمله کرده مقصر است و باید تاوان جنایات خود را پس بدهد. مزید آنکه شهادت رهبر معظم و خون شهدای دانش آمزان بگناه شجره طیبه میناب را هرگز نباید نادیده گرفت. با یکی از تالارهای سازمان ملل بنام شهدای دانش میناب ثبت شود و حداقل در کشور ۱۶۸ میدان یا خیابا به این نام مطهر نامگذاری شود تا هرگز این نسل کشی و جنایت در تاریخ فراموش نشود.
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
6
34
پاسخ
اتفاقی که افتاد این است که دیگر چین نمی تواند نفت ارزان یا 6 دلاری از ما بخرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
12
پاسخ
پول در صنایع غذا و کشاورزی سرمایه گزاری شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
0
4
پاسخ
تفاوت غرامت و سرمایه گذاری از زمین است تا آسمان. تفاوت در نحوهٔ مصرف و اختصاص این مبلغ در زیر ساخت های کشور است. غرامت باید صرف بازسازی زیرساخت ها و خسارت های وارد شده باشد، اما سرمایه گذاری لزوما ارتباطی با جبران خسارت ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
4
6
پاسخ
این تفاهم قدم اول هست هنوز هیچ مذاکره یا توافقی انجام نشده منتقدان محترم اگر طرح،پیشنهادیا برنامه بهتری دارند الان وقتشه بسم الله برنامه هایشان را به تیم مذاکره کننده و مردم ارائه دهند صرف انتقادکردن هیچ مشکلی را حل نمی کنه.
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
نتانیاهو تصمیم نهایی اش را اعلام کرد
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۳۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۹ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۶۳ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۰ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۷ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005mw8
tabnak.ir/005mw8