برنامه کامل گروه K جام جهانی ۲۰۲۶؛ آخرین مأموریت رونالدو به سوی رویای ناتمام، کلمبیا در کمین پرتغال

پرتغال شاید روی کاغذ مدعی جدی قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶ نباشد، اما انگیزه کریستیانو رونالدو برای رسیدن به رویای قهرمانی می‌تواند آنها را به سمت یک رویای بزرگ ببرد.

رونالدو با وجود رسیدن به تمام افتخارات و رکوردهای فوتبالی، اما هنوز یک حسرت بزرگ دارد و آن هم بالای سر بردن کاپ قهرمانی جام جهانی است که برای دستیابی به آن، فقط یک فرصت دارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اگر گروه J را گروه لیونل مسی بدانیم، بدون تردید گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ به کریستیانو رونالدو تعلق دارد؛ فوق‌ستاره پرتغالی که در ۴۱ سالگی احتمالاً آخرین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند و به دنبال آن است که یکی از معدود افتخاراتی را که هنوز در کارنامه ندارد، به دست بیاورد.

رونالدو که رکورددار گل‌های ملی فوتبال جهان است، در شرایطی وارد ششمین جام جهانی دوران حرفه‌ای خود می‌شود که پرتغال یکی از مدعیان جدی قهرمانی محسوب می‌شود. نسلی طلایی با حضور ستاره‌هایی همچون برونو فرناندز، ویتینیا، رافائل لیائو و دیگر بازیکنان سرشناس باعث شده تا بسیاری این تیم را یکی از خطرناک‌ترین تیم‌های جام بدانند.

با این حال مسیر پرتغال در گروه K چندان هموار نیست. کلمبیا با ستاره‌هایی همچون لوئیس دیاز و خامس رودریگس یکی از تیم‌های آماده آمریکای جنوبی محسوب می‌شود و ازبکستان نیز پس از سال‌ها تلاش، نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه خواهد کرد. کنگو هم یکی از نمایندگان جاه‌طلب آفریقاست که می‌تواند معادلات گروه را پیچیده کند.

گروه K شاید از نظر نام‌ها به اندازه برخی گروه‌های دیگر پرزرق‌وبرق نباشد، اما بدون شک تقابل رونالدو و پرتغال با کلمبیای پرستاره، یکی از جذاب‌ترین نبردهای مرحله گروهی جام جهانی خواهد بود.

اینجا می‌توانید کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید، اما در ادامه نگاهی به برنامه دیدارهای گروه K خواهیم داشت:

گروه K: پرتغال، کلمبیا، ازبکستان و کنگو

چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۶)

پرتغال - کنگو، ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ان‌آرجی، هیوستون

پنجشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۶)

ازبکستان - کلمبیا، ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه آزتک، مکزیکوسیتی

سه‌شنبه، ۲ تیر ۱۴۰۵ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۶)

پرتغال - ازبکستان، ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ان‌آرجی، هیوستون

چهارشنبه، ۳ تیر ۱۴۰۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۶)

کلمبیا - کنگو، ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه آکرون، گوادالاخارا

یکشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۵ (۲۸ ژوئن ۲۰۲۶)

کلمبیا - پرتغال، ساعت ۰۳:۰۰ - ورزشگاه هارد راک، میامی

کنگو - ازبکستان، ساعت ۰۳:۰۰ - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا

به گزارش تابناک، از ۱۲ گروه جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول به طور مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی خواهند شد که یعنی ۲۴ تیم به این شکل مشخص می‌شوند. برای اینکه تیم‌های مرحله نخست حذفی کامل شوند، ۸ تیم باقی مانده از میان ۱۲ تیم سوم گروه‌ها انتخاب خواهند شد که یعنی ۸ تیم از برترین تیم‌های سوم به یک شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد. برترین تیم‌ها نیز براساس امتیاز و تفاضل گل تعیین می‌شوند که اگر این دو مورد میان دو یا چند تیم برابر باشد، تعداد گل زده بیشتر یا گل خورده کمتر و همچنین کارت‌های زرد و قرمز تعیین کننده خواهد بود، در غیر این صورت قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.