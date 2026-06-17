قیمت سکه، نیمسکه و ربعسکه امروز ۲۷ خرداد
سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۲۳| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد کاهش قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش، ۸۳ میلیون تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش، ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز با کاهش، ۲۴ میلیون تومان فروخته شد
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