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حملات گسترده ارتش صهیونیستی به کرانه باختری

ارتش رژیم صهیونیستی از بامداد امروز حملات گسترده ای را در مناطق مختلف کرانه باختری آغاز کرده که به یورش به منازل فلسطینی و بازداشت چندین نفر و به آتش کشیدن مساجد منجر شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۹۷
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حملات گسترده ارتش صهیونیستی به کرانه باختری

نظامیان ارتش صهیونیستی از شب گذشته عملیات گسترده یورش و بازداشت را در قلقیلیه در شمال کرانه باختری آغاز کرده اند. مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی بامداد امروز چهارشنبه شاهد موج گسترده‌ای از یورش‌های همزمان نظامیان رژیم صهیونیستی و حملات شهرک‌نشینان بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ نظامیان رژیم صهیونیستی تمامی ورودی‌های نابلس، به‌ ویژه تقاطع زعتره و ایست بازرسی المربعه را مسدود کردند و شماری از شهروندان را مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند. شهرک‌نشینان نیز به مناطق الحرایق و بئر قوزا در شهرک بیتا حمله کردند که با مقاومت ساکنان روبه‌رو شدند.

در استان رام ‌الله، شهرک‌نشینان مسجدی را در روستای جلجلیه به آتش کشیدند و شعارهای نژادپرستانه بر دیوارهای آن نوشتند. نظامیان صهیونیست همچنین به شهرک سلواد یورش برده و خانه‌های متعددی را تفتیش و تخریب کردند.

شهر قلقیلیه و محله نزال نیز برای چندین ساعت هدف عملیات گسترده نظامیان، خودروهای زرهی و یک بولدوزر قرار گرفت و ساختمان‌های مسکونی بازرسی شدند.

در اردوگاه قلندیا در شمال قدس، نظامیان با شلیک گلوله جنگی و نارنجک‌های صوتی به شهروندان حمله کرده و پس از یورش به منازل، خسارات گسترده‌ای برجای گذاشتند.

اردوگاه‌های عسکر قدیم و جدید، الفوار، شهرک قفین و بیت‌ اکسا نیز هدف یورش صهیونیست ها قرار گرفتند. در جنین نیز محمد حسن نصار پس از حمله به منزلش در روستای بیت ‌قاد بازداشت شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
2
پاسخ
این حیوانات غیر از وحشی گری کار دیگه ای بلد نیستن... امیدوارم نسلشون از زمین محو بشه.
علی شجاعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
0
پاسخ
پس چه توافقی
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