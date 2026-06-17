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کیهان: تفاهم‌نامه باید به تصویب مجلس برسد

جریان‌های مرعوب داخلی و شیفتگان غرب نباید دچار خطای محاسباتی شوند؛ این تفاهم‌نامه چک سفید امضا نیست.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۶۷
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1368 بازدید
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۷
کیهان: تفاهم‌نامه باید به تصویب مجلس برسد

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، هرگونه عهدنامه و موافقت‌نامه بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با وجود این صراحت قانونی، متأسفانه همانند خسارت محض برجام، باز هم تمایل به دور زدن خانه ملت و کتمان جزئیات دیده می‌شود. رهبر شهید انقلاب در ماجرای برجام، برخلاف میل دولت وقت، بر ضرورت بررسی متن در مجلس تأکید کردند؛ چرا که عبور از فیلتر نمایندگان مردم، شرط مشروعیت هر تعهدی است.


ملت غیور و سرافراز ایران که در طول بیش از ۱۰۸ شب نبرد قهرمانانه، با ایثار و ایستادگی بی‌نظیر خود در خیابان‌ها میدان‌داری کردند، ولی‌نعمتان اصلی این انقلاب هستند. روا نیست ملتی که در تلاطم سخت‌ترین روزها، سینه خود را در برابر هجمه همه‌جانبه دشمن سپر کردند، امروز در غبار بی‌خبری و پنهان‌کاری ناموجه مسئولان دیپلماسی باقی بمانند. آگاهی از کلیات و جزئیات تفاهم‌نامه‌ای که با خون دل و مقاومت بی‌بدیل این ملت به دست آمده، کمترین حق قانونی و شرعی مردم است؛ چرا که تجربه نشان داده هر جا دستاوردهای میدان از صاحبان اصلی آن پنهان شد، بستر برای دبه‌کردن دشمن و خسارت محتوم فراهم گردید.

شاید برخی با بازی‌های کلامی مدعی شوند «یادداشت تفاهم» تعهدآور نیست، اما اولاً متن اخیر واجد تعهدات سنگین است و ثانیاً طبق نظر تفسیری شورای نگهبان (آبان ۱۳۶۲) به امضای آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی (دبیر شورا) «یادداشت‌ تفاهم‌ چنانچه‌ ایجاد تعهد نماید، مثل‌ قرارداد است‌ و بایستی‌ ضوابط‌ مذکور در قانون‌ اساسی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رعایت‌ شود».

بنابراین، متن تفاهم باید پیش از امضا، کالبدشکافی و راستی‌آزمایی شود. دریغ کردن متن از نمایندگان مایه تأسف است؛ آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ صراحتاً می‌گوید توافق را برای تصویب به کنگره می‌فرستد! در این میان، رئیس‌مجلس نیز صرفاً سخنگوی قوه مقننه است و به ویژه اکنون که خود به عنوان رئیس هیئت در تیم مذاکره‌کننده حضور داشته، به طریق اولی نمی‌تواند به جای کل نمایندگان تصمیم بگیرد. روا نیست دستاوردهای میدان با خوش‌خیالی تباه شود؛ مجلس باید مانع از اجرای پنهانی سندی شود که نمایندگان ملت حتی از محتوای آن بی‌خبرند و بابت دلسوزی‌شان مورد طعنه قرار می‌گیرند.

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برچسب ها
روزنامه کیهان شریعتمداری مجلس شورای اسلامی توافق ایران و آمریکا تفاهم نامه تفاهمنامه
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
عمادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
8
پاسخ
یکی به آقای کیهان نورد بفهمونه:
قراردادها بعد از تایید اولیه دولت باید به مجلس ارائه بشه نه قبلش
تازه این تفاهمنامه که اصلا کار دولت نیست و شعام مسئولشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
9
0
پاسخ
کاملا درست است.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
3
6
پاسخ
مجلس اقلیت نماینده مردم نیست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
3
2
پاسخ
حاج حسین بسه دیگه تنگه رو هم بستی به آرزوت رسیدی! بذار مردم نفس بکشن!
ناشناس
|
Poland
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
0
پاسخ
مگر برجام بیست دقیقه ای تصویب نشد ؟؟!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
3
پاسخ
مطابق با اصل 77 قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. موضوع هر گونه توافق با آمریکا بویژه در خصوص جنگ و صلح و بویژه اعطای هر گونه امتیاز کوتاه، میان، بلند و حتی دائمی به آمریکا، ابتدا باید به تصویب مجلس رسیده و سپس مبادله شود. توصیه اکید هم، پرهیز از هر گونه تعهد سپاری میان، بلند یا خدای نکرده دائمی از حق نسل های آینده، توسط نسل فعلی برای حل مشکلات نسل فعلی (که خود ساخته است) می باشد. ما دارای حق تصمیم گیری بجای نسل های بعد نیستیم.
محمد یوسفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
1
پاسخ
به آقای کیهان بگویید این یک تفاهم نامه یا معاهده عادی نیست که نیاز به مصوبه مجلس داشته باشد. این تفاهم نامه مربوط به جنگ، صلح و آتش بس است که در محدوده اختیارات ولایت فقیه است نه مجلس
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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