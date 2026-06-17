وقت بالا رفتن قدرت خرید مردم است

اکنون وقت هنرنمائی مردان اقتصادی دولت است که با تقویت ارزش پول ملی، نرخ دلار و سایر ارز‌ها را پائین بیاورند، از سیر صعودی قیمت‌ها جلوگیری کنند و با کاهش دادن قیمت کالا‌ها دشواری‌های زندگی این مردم فداکار را از بین ببرند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ به نظر می‌رسد اکنون که با مقاومت جانانه مردم ایران، آمریکا در میدان‌های نظامی و دیپلماسی دچار شکست شده وقت آنست که در عرصه‌های دیگر هم دچار شکست شود. مهم‌ترین عرصه‌ای که مردم می‌توانند پیروزی خود و شکست آمریکا را کاملاً لمس کنند عرصه اقتصادی از طریق آسان شدن معیشت با تقویت ارزش پول ملی و بالا رفتن قدرت خرید مردم است.

پیروزی ایران در میدان‌های نظامی و دیپلماسی باید در زندگی روزمره مردم به صورت ملموس خود را نشان بدهد.

اکنون وقت هنرنمائی مردان اقتصادی دولت است که با تقویت ارزش پول ملی، نرخ دلار و سایر ارز‌ها را پائین بیاورند، از سیر صعودی قیمت‌ها جلوگیری کنند و با کاهش دادن قیمت کالا‌ها دشواری‌های زندگی این مردم فداکار را از بین ببرند.



این، اقدامی است که مردم آثار آن را مستقیماً در زندگی خود احساس خواهند کرد و واقعی بودن شکست شیطان بزرگ برای همگان قابل باور خواهد بود. پیروزی ایران را با تقویت پول ملی ملموس کنید.