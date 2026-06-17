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وقت بالا رفتن قدرت خرید مردم است

اکنون وقت هنرنمائی مردان اقتصادی دولت است که با تقویت ارزش پول ملی، نرخ دلار و سایر ارز‌ها را پائین بیاورند، از سیر صعودی قیمت‌ها جلوگیری کنند و با کاهش دادن قیمت کالا‌ها دشواری‌های زندگی این مردم فداکار را از بین ببرند.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۶۵
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2753 بازدید
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۲۰

وقت بالا رفتن قدرت خرید مردم است

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ به نظر می‌رسد اکنون که با مقاومت جانانه مردم ایران، آمریکا در میدان‌های نظامی و دیپلماسی دچار شکست شده وقت آنست که در عرصه‌های دیگر هم دچار شکست شود. مهم‌ترین عرصه‌ای که مردم می‌توانند پیروزی خود و شکست آمریکا را کاملاً لمس کنند عرصه اقتصادی از طریق آسان شدن معیشت با تقویت ارزش پول ملی و بالا رفتن قدرت خرید مردم است.

 پیروزی ایران در میدان‌های نظامی و دیپلماسی باید در زندگی روزمره مردم به صورت ملموس خود را نشان بدهد.

 اکنون وقت هنرنمائی مردان اقتصادی دولت است که با تقویت ارزش پول ملی، نرخ دلار و سایر ارز‌ها را پائین بیاورند، از سیر صعودی قیمت‌ها جلوگیری کنند و با کاهش دادن قیمت کالا‌ها دشواری‌های زندگی این مردم فداکار را از بین ببرند.


این، اقدامی است که مردم آثار آن را مستقیماً در زندگی خود احساس خواهند کرد و واقعی بودن شکست شیطان بزرگ برای همگان قابل باور خواهد بود. پیروزی ایران را با تقویت پول ملی ملموس کنید.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
6
پاسخ
دلار از ۱۰۸ تومن شده ۱۷۰ تومن جنس تو مغازه ۳ برابر شده
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
6
پاسخ
حالا دیگه خودی نشون بدین این قیمت های لعنتی رو یکسال ثابت نگه دارین .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
ثابت کدومه دولت مقتدر میتونه قیمتا رو یک پنجم کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
5
پاسخ
اگه کیهان بزاره
ناشناس
|
France
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
3
پاسخ
توکل بر خدا
ان شاالله
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
5
پاسخ
مردمی که زیر فشار های اقتصادی و نظامی خم به ابرو نیاوردن شایسته بهترین ها هستن.حالا بهبود وضعیت معیشت مردم دست مسولین رو می بوسه⁦.😘
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
3
پاسخ
فییییکر نکنم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
5
پاسخ
بگو انشاالله چشممون آب نمیخوره
اینم موقتی هست تا طلاها و سکه ها و دلار های مردم را مفت بخرن و بعد چند برابر بهشون بفروشن میگید نه این خط و این هم نشان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
2
پاسخ
خخخخخخخ
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
3
پاسخ
چشم از فردا مجانی میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
4
پاسخ
ناصر نوسان جلو سقوط دلار را گرفته.
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