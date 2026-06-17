وقت بالا رفتن قدرت خرید مردم است
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ به نظر میرسد اکنون که با مقاومت جانانه مردم ایران، آمریکا در میدانهای نظامی و دیپلماسی دچار شکست شده وقت آنست که در عرصههای دیگر هم دچار شکست شود. مهمترین عرصهای که مردم میتوانند پیروزی خود و شکست آمریکا را کاملاً لمس کنند عرصه اقتصادی از طریق آسان شدن معیشت با تقویت ارزش پول ملی و بالا رفتن قدرت خرید مردم است.
پیروزی ایران در میدانهای نظامی و دیپلماسی باید در زندگی روزمره مردم به صورت ملموس خود را نشان بدهد.
اکنون وقت هنرنمائی مردان اقتصادی دولت است که با تقویت ارزش پول ملی، نرخ دلار و سایر ارزها را پائین بیاورند، از سیر صعودی قیمتها جلوگیری کنند و با کاهش دادن قیمت کالاها دشواریهای زندگی این مردم فداکار را از بین ببرند.
این، اقدامی است که مردم آثار آن را مستقیماً در زندگی خود احساس خواهند کرد و واقعی بودن شکست شیطان بزرگ برای همگان قابل باور خواهد بود. پیروزی ایران را با تقویت پول ملی ملموس کنید.
اینم موقتی هست تا طلاها و سکه ها و دلار های مردم را مفت بخرن و بعد چند برابر بهشون بفروشن میگید نه این خط و این هم نشان