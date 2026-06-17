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کیهان: درگیری ایران و نظام سلطه با توافق پایان نمی‌یابد

درگیری ما و نظام سلطه درگیری ماهوی و به قول امام راحل و امام شهیدمان درگیری بر سر موجودیت است و نه رخداد‌های فی‌مابینی. موجودیت ما موجودیت نظام سلطه و در رأس آن آمریکا را به چالش کشیده است و بر عکس.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۶۴
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1702 بازدید
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۱۴
کیهان: درگیری ایران و نظام سلطه با توافق پایان نمی‌یابد

حسین شریعتمداری گفت: میدان‌های درگیری [ایران و آمریکا] تغییر پیدا می‌کنند ولی اصل درگیری، تغییرناپذیر است. این درگیری با یادداشت تفاهم اخیر و یا رسیدن به توافق نیز پایان نمی‌پذیرد. دقیقاً به همین علت است که نیروهای مسلح کشورمان تأکید کرده‌اند، دست‌هایشان را از روی ماشه برنمی‌دارند.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ درگیری ما و نظام سلطه، درگیری ماهوی و بر سر موجودیت است و نه رخدادهای فی‌مابینی. موجودیت ما، موجودیت نظام سلطه و در رأس آن آمریکا را به چالش کشیده است و بر عکس. این درگیری فقط هنگامی پایان می‌پذیرد که یکی از دو طرف درگیر، تغییر ماهیت بدهد؛ یا ایران اسلامی تسلیم خواسته‌های نظام سلطه بشود و یا نظام سلطه از خوی استکباری خود دست بکشد و به قول امام راحل، «آمریکا از خر شیطان پیاده شود.»

میدان‌های درگیری تغییر پیدا می‌کنند ولی اصل درگیری، تغییرناپذیر است. این درگیری با یادداشت تفاهم اخیر و یا رسیدن به توافق نیز پایان نمی‌پذیرد. دقیقاً به همین علت است که نیروهای مسلح کشورمان تأکید کرده‌اند، دست‌هایشان را از روی ماشه برنمی‌دارند.

تک‌تک مردم در طول سه ماه و چند روز اخیر، با حضور پرشور و شبانه و بی‌نظیر خود در خیابان‌ها و میادین، همان کربلایی‌هایی هستند که مولای مظلوم ما در آن عصر غمزده عاشورا، آنان را به یاری می‌طلبید. یاران کربلایی حسین همان‌هایی هستند که این روزها در خیابان‌های ایران اسلامی به خون‌خواهی ایستاده‌اند.

متن کامل یادداشت حسین شریعتمداری را می توانید در ادامه بخوانید.

روی سخن آن‌روز حسین(ع) با مردم امروزِ ایران بود! (نکته)

۱- چند سال پیش در صدر یکی از یادداشت‌های کیهان به نکته‌ای اشاره کرده بودیم که این روزها در جریان جنگ رمضان و حضور شبانه‌ پرشور و بی‌نظیر مردم در خیابان‌ها و ضرورت تداوم آن، بازنشر آن بی‌مناسبت نیست. بخوانید!

«بعد از ظهر آن روز غمزده، ساعتی قبل از آن‌که مولای مظلوم ما «سر» بدهد، ندای «هل من ناصر» سر داده بود و شیطان انگشت حیرت به دندان گزیده بود که فرزند رسول‌خدا(ص) را چه می‌شود؟ چه کسی را به یاری می‌طلبد؟ در این سو که یارانش همه به خون غلتیده‌اند و در آن سوی، دشمنانش با شمشیرهای آخته به ریختن خونش ایستاده‌اند! پس حسین روی سخن با که دارد؟ و در این صحرای داغ و تب‌دار، کدام لبیک را انتظار می‌کشد؟

شیطان گیج شده بود، فرزند‌ زهرا با که سخن می‌گوید؟ و کدام جماعت را به یاری می‌طلبد؟ این‌جا که کسی نیست!... شیطان نمی‌دانست - و حرامیان آن روز و امروز هم- که کربلا سرزمینی است به پهنای همه سرزمین‌ها و عاشورا، روزی است به درازای همه روزها... نمی‌دانست که کربلا آغاز راه است و عاشورا، شروع ماجرا... حسین ما، ‌اما می‌دانست عصری در راه است که به قول امام خامنه‌ای شهید، «عصرخمینی» نام دارد و ندای «هل من ناصر» عصر عاشورای او در گوش زمان می‌پیچد و در «عصر خمینی» به گوش کربلایی‌هایی می‌رسد که آن روز به کربلا نرسیده بودند.

حسین ما می‌دانست که عاشورای دیگری در پیش است که این بار در کربلای ایران به تکرار خواهد نشست‌... این بار اما، یزیدیان قلع و قمع می‌شوند‌... عصر آن روز غم گرفته، مولای ما عاشورائیان عصر خمینی و شهید خامنه‌ای را به یاری می‌طلبید.»

۲- درگیری ما و نظام سلطه درگیری ماهوی و به قول امام راحل و امام شهیدمان درگیری بر سر موجودیت است و نه رخدادهای فی‌مابینی. موجودیت ما موجودیت نظام سلطه و در رأس آن آمریکا را به چالش کشیده است و  بر عکس. این درگیری فقط هنگامی پایان می‌پذیرد که یکی از دو طرف درگیر، تغییر ماهیت بدهد. یا ایران اسلامی تسلیم خواسته‌های نظام سلطه بشود و یا نظام سلطه از خوی استکباری خود دست بکشد و به قول امام راحل‌، «‌و یا این که آمریکا از خر شیطان پیاده شود.‌»

میدان‌های درگیری تغییر پیدا می‌کنند ولی اصل درگیری، تغییرناپذیر است.

۳- دیروز «مارک دوبوویتز»، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD) با اشاره به یادداشت تفاهم اخیر، به آمریکا توصیه کرده بود که؛

«- بازارهای انرژی را دوباره آرام و ذخایر را پر کنید.

- به ارتش آمریکا استراحت دهید و آن را دوباره مسلح کنید.

- طرحی برای حمایت از ایرانیان مخالف برای فلج کردن حکومت تدوین کنید.

- تحریم‌ها را با فشار بی‌وقفه اجرا کنید.

- پای میز مذاکره بازی نخورید.

- اراده تهران را زود آزمایش کنید.

- امتیاز کم بدهید.

- نتیجه بخواهید.

- سریع (از میز مذاکره) کنار بروید.

- محکم‌تر ضربه بزنید و حمله کنید»!

اگرچه این احتمال قوی وجود دارد که توئیت «مارک دوبوویتز» یک لاف گزاف و برای کاستن از آبروریزی ناشی از شکست آمریکا باشد! ولی تکرار دیگری از واقعیت درگیری ماهوی و موجودیتی ایران و نظام سلطه است و گویای آن‌که این درگیری با یادداشت تفاهم اخیر و یا رسیدن به توافق نیز پایان نمی‌پذیرد. دقیقاً به همین علت است که نیروهای مسلح کشورمان تاکید کرده‌اند، دست‌هایشان را از روی ماشه برنمی‌دارند.

۴- اکنون با جرأت و بدون کمترین لکنت می‌توان گفت؛ تک‌تک مردم در طول سه ماه و چند روز اخیر، با حضور پرشور و شبانه و بی‌نظیر [و نه کم‌نظیر] خود در خیابان‌ها و میادین، همان کربلایی‌هائی هستند که مولای مظلوم ما در آن عصر غمزده عاشورا، آنان را به یاری می‌طلبید و شیطان که از ماجرا با خبر نبود، انگشت حیرت به دندان می‌گزید و نمی‌دانست که حسین‌بن‌علی چه کسانی را به یاری می‌طلبد؟! و در حالی که همه یارانش به خون غلتیده‌اند، چرا همچنان ندای «هَلْ مِنْ ناصِرٍ یَنْصُرُنی» بر لب دارد؟! شیطان نمی‌دانست که یاران کربلایی حسین همان‌هایی هستند که این روزها در خیابان‌های ایران اسلامی به خون‌خواهی ایستاده‌اند.

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روزنامه کیهان شریعتمداری ایران آمریکا توافق توافق ایران و آمریکا
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
22
پاسخ
خوشبختانه تفکرات این آقا دیگر خریداری ندارد (بجز یک اقلیت بشدت مطلق). بهترین راه حل برای ایشان همراهی با جناب قالیباف و پزشکیان و بازگشت بدامان مردم است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
در مورد تنگه هرمزم میگفت ببندید! امثال تو بهش میخندیدند و میگفتند نمیشه!!!!!
این اتفاقا هرچی بگه درست میگه!
ناشناس
| Canada |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
دوست من وقتی ما تنگه را بستیم، آمریکا کل دریا را بر روی ما بست، یعنی که ما بیشتر ضرر کردیم.
ولی با درایت جنابان قالیباف و پزشکیان، بامید خدا صلح در راه است نه با راه حل جناب شریعتمداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
11
3
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
8
پاسخ
چرا عزیز؟
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
9
پاسخ
دغدغه‌های ایشان قابل قبول.اما بهتر زیاد آیه یأس نخونیم و موضوع رو احساسی نکنیم.بذاریم دستگاه دیپلماسی کار خودشو بکنه اگر حرف حساب تو کت شون نرفت اون موقع جنگ جنگ تا پیروزی.✌️✌️✌️
مهری اشتیانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
14
پاسخ
اقای شریعتمداری بفرمایید پس چجوری به امنیت می رسیم؟؟؟اگه با نظریات شما به امنیت میرسیم پس چرا نرسیدیم؟؟؟جواب بده ؟دهها ساله شما اتش به اختیار بودی ،پس چرا امنیت نداریم ،سایه جنگ و خونریزی و و یرانی را چرا از سر ما بر نمی داری ؟؟میدا و صدا وسیما سرمایه کشور سالهای زیادی د ست دست شماست ،کجا را درست کردید؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
کی حرف اینو گوش داده تا الان!!؟؟؟ اون برجام و این جنگ نتیجه افکار امثال شما بوده دیگه.....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
16
پاسخ
همه فکر و ذکرش جنگه. معلوم نیس چه منفعتی از جنگ داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
11
1
پاسخ
توافق با متجاوز جنایتکار کودک کش مثل سگ زرد خیانت است . سگ زرد به همراه نتانیابوی سگیونیست حرامزاده جنایتکارند باید بازداشت محاکمه مجازات شوند نه اینکه طرف توافق واقع شوند که این تایید و به رسمیت شناختن غیرمستقیم رژیم جعلی اشغالگر صهیونیستی است. برای چی توافق میکنید معلوم نیست امریکائیها علنا میگویند یک دلار هم از پولهای بلوکه به ایران نمیدهیم تحریمها و محاصره دریایی رفع نمیشود مگر اینکه ایران خواسته ها و زورگوییهای ما را اجابت کند بعد ببینیم چه میکنییم... امریکا به سرکردگی سگ زرد دنبال تسلیم محض ایرانه نه توافق عادلانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
6
پاسخ
جالبه تا دیروز میگفت جنگ نخواهد شد.الان میگه جنگ تمام نخواهد شد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
این از اول میگفت جنگ میشه ، پیشنهادم میکرد تنگه هرمز و باید بست ، خیلی ساله میگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
8
پاسخ
کیهان را تعطیل کنید و پول آن را برای مردم محروم هزینه کنید
این آقا را بازنشسته کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
6
پاسخ
کیهان را تعطیل کنید.امثال این نشریه ها چه بدرد مردم میخوره.فقط پول مفت دولتی میگیرند
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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