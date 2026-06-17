درگیری ما و نظام سلطه درگیری ماهوی و به قول امام راحل و امام شهیدمان درگیری بر سر موجودیت است و نه رخداد‌های فی‌مابینی. موجودیت ما موجودیت نظام سلطه و در رأس آن آمریکا را به چالش کشیده است و بر عکس.

حسین شریعتمداری گفت: میدان‌های درگیری [ایران و آمریکا] تغییر پیدا می‌کنند ولی اصل درگیری، تغییرناپذیر است. این درگیری با یادداشت تفاهم اخیر و یا رسیدن به توافق نیز پایان نمی‌پذیرد. دقیقاً به همین علت است که نیروهای مسلح کشورمان تأکید کرده‌اند، دست‌هایشان را از روی ماشه برنمی‌دارند.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ درگیری ما و نظام سلطه، درگیری ماهوی و بر سر موجودیت است و نه رخدادهای فی‌مابینی. موجودیت ما، موجودیت نظام سلطه و در رأس آن آمریکا را به چالش کشیده است و بر عکس. این درگیری فقط هنگامی پایان می‌پذیرد که یکی از دو طرف درگیر، تغییر ماهیت بدهد؛ یا ایران اسلامی تسلیم خواسته‌های نظام سلطه بشود و یا نظام سلطه از خوی استکباری خود دست بکشد و به قول امام راحل، «آمریکا از خر شیطان پیاده شود.»

میدان‌های درگیری تغییر پیدا می‌کنند ولی اصل درگیری، تغییرناپذیر است. این درگیری با یادداشت تفاهم اخیر و یا رسیدن به توافق نیز پایان نمی‌پذیرد. دقیقاً به همین علت است که نیروهای مسلح کشورمان تأکید کرده‌اند، دست‌هایشان را از روی ماشه برنمی‌دارند.

تک‌تک مردم در طول سه ماه و چند روز اخیر، با حضور پرشور و شبانه و بی‌نظیر خود در خیابان‌ها و میادین، همان کربلایی‌هایی هستند که مولای مظلوم ما در آن عصر غمزده عاشورا، آنان را به یاری می‌طلبید. یاران کربلایی حسین همان‌هایی هستند که این روزها در خیابان‌های ایران اسلامی به خون‌خواهی ایستاده‌اند.

متن کامل یادداشت حسین شریعتمداری را می توانید در ادامه بخوانید.

روی سخن آن‌روز حسین(ع) با مردم امروزِ ایران بود! (نکته)

۱- چند سال پیش در صدر یکی از یادداشت‌های کیهان به نکته‌ای اشاره کرده بودیم که این روزها در جریان جنگ رمضان و حضور شبانه‌ پرشور و بی‌نظیر مردم در خیابان‌ها و ضرورت تداوم آن، بازنشر آن بی‌مناسبت نیست. بخوانید!

«بعد از ظهر آن روز غمزده، ساعتی قبل از آن‌که مولای مظلوم ما «سر» بدهد، ندای «هل من ناصر» سر داده بود و شیطان انگشت حیرت به دندان گزیده بود که فرزند رسول‌خدا(ص) را چه می‌شود؟ چه کسی را به یاری می‌طلبد؟ در این سو که یارانش همه به خون غلتیده‌اند و در آن سوی، دشمنانش با شمشیرهای آخته به ریختن خونش ایستاده‌اند! پس حسین روی سخن با که دارد؟ و در این صحرای داغ و تب‌دار، کدام لبیک را انتظار می‌کشد؟

شیطان گیج شده بود، فرزند‌ زهرا با که سخن می‌گوید؟ و کدام جماعت را به یاری می‌طلبد؟ این‌جا که کسی نیست!... شیطان نمی‌دانست - و حرامیان آن روز و امروز هم- که کربلا سرزمینی است به پهنای همه سرزمین‌ها و عاشورا، روزی است به درازای همه روزها... نمی‌دانست که کربلا آغاز راه است و عاشورا، شروع ماجرا... حسین ما، ‌اما می‌دانست عصری در راه است که به قول امام خامنه‌ای شهید، «عصرخمینی» نام دارد و ندای «هل من ناصر» عصر عاشورای او در گوش زمان می‌پیچد و در «عصر خمینی» به گوش کربلایی‌هایی می‌رسد که آن روز به کربلا نرسیده بودند.

حسین ما می‌دانست که عاشورای دیگری در پیش است که این بار در کربلای ایران به تکرار خواهد نشست‌... این بار اما، یزیدیان قلع و قمع می‌شوند‌... عصر آن روز غم گرفته، مولای ما عاشورائیان عصر خمینی و شهید خامنه‌ای را به یاری می‌طلبید.»

۲- درگیری ما و نظام سلطه درگیری ماهوی و به قول امام راحل و امام شهیدمان درگیری بر سر موجودیت است و نه رخدادهای فی‌مابینی. موجودیت ما موجودیت نظام سلطه و در رأس آن آمریکا را به چالش کشیده است و بر عکس. این درگیری فقط هنگامی پایان می‌پذیرد که یکی از دو طرف درگیر، تغییر ماهیت بدهد. یا ایران اسلامی تسلیم خواسته‌های نظام سلطه بشود و یا نظام سلطه از خوی استکباری خود دست بکشد و به قول امام راحل‌، «‌و یا این که آمریکا از خر شیطان پیاده شود.‌»

میدان‌های درگیری تغییر پیدا می‌کنند ولی اصل درگیری، تغییرناپذیر است.

۳- دیروز «مارک دوبوویتز»، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD) با اشاره به یادداشت تفاهم اخیر، به آمریکا توصیه کرده بود که؛

«- بازارهای انرژی را دوباره آرام و ذخایر را پر کنید.

- به ارتش آمریکا استراحت دهید و آن را دوباره مسلح کنید.

- طرحی برای حمایت از ایرانیان مخالف برای فلج کردن حکومت تدوین کنید.

- تحریم‌ها را با فشار بی‌وقفه اجرا کنید.

- پای میز مذاکره بازی نخورید.

- اراده تهران را زود آزمایش کنید.

- امتیاز کم بدهید.

- نتیجه بخواهید.

- سریع (از میز مذاکره) کنار بروید.

- محکم‌تر ضربه بزنید و حمله کنید»!

اگرچه این احتمال قوی وجود دارد که توئیت «مارک دوبوویتز» یک لاف گزاف و برای کاستن از آبروریزی ناشی از شکست آمریکا باشد! ولی تکرار دیگری از واقعیت درگیری ماهوی و موجودیتی ایران و نظام سلطه است و گویای آن‌که این درگیری با یادداشت تفاهم اخیر و یا رسیدن به توافق نیز پایان نمی‌پذیرد. دقیقاً به همین علت است که نیروهای مسلح کشورمان تاکید کرده‌اند، دست‌هایشان را از روی ماشه برنمی‌دارند.

۴- اکنون با جرأت و بدون کمترین لکنت می‌توان گفت؛ تک‌تک مردم در طول سه ماه و چند روز اخیر، با حضور پرشور و شبانه و بی‌نظیر [و نه کم‌نظیر] خود در خیابان‌ها و میادین، همان کربلایی‌هائی هستند که مولای مظلوم ما در آن عصر غمزده عاشورا، آنان را به یاری می‌طلبید و شیطان که از ماجرا با خبر نبود، انگشت حیرت به دندان می‌گزید و نمی‌دانست که حسین‌بن‌علی چه کسانی را به یاری می‌طلبد؟! و در حالی که همه یارانش به خون غلتیده‌اند، چرا همچنان ندای «هَلْ مِنْ ناصِرٍ یَنْصُرُنی» بر لب دارد؟! شیطان نمی‌دانست که یاران کربلایی حسین همان‌هایی هستند که این روزها در خیابان‌های ایران اسلامی به خون‌خواهی ایستاده‌اند.