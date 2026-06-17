سفیر آمریکا: بدون اسرائیل آمریکایی وجود نداشت!
سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی روز سه شنبه گفت که بدون اسرائیل، آمریکا وحود نداشت.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۵۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، سفیر آمریکا در اسرائیل مایک هاکابی گفت که بدون اسرائیل، آمریکا وجود نداشت.
این اظهارات در حالی است که از پیدایش رژیم صهیونیستی حدود ۸۰ سال میگذرد اما آمریکا ۲۵۰ سال است که تشکیل شده است.
هاکابی در ادامه سخنانش گفت که ما وجود خود را مدیون آنچه در این سرزمین اتفاق افتاده هستیم.
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