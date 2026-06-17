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سفیر آمریکا: بدون اسرائیل آمریکایی وجود نداشت!

سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی روز سه شنبه گفت که بدون اسرائیل، آمریکا وحود نداشت.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۵۲
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2027 بازدید
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۴
سفیر آمریکا: بدون اسرائیل آمریکایی وجود نداشت!

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سفیر آمریکا در اسرائیل مایک هاکابی گفت که بدون اسرائیل، آمریکا وجود نداشت.

این اظهارات در حالی است که از پیدایش رژیم صهیونیستی حدود ۸۰ سال می‌گذرد اما آمریکا ۲۵۰ سال است که تشکیل شده است.

هاکابی در ادامه سخنانش گفت که ما وجود خود را مدیون آنچه در این سرزمین اتفاق افتاده هستیم.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
United States of America
|
۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
6
پاسخ
این داره به ترامپ جبهه می گیرد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
2
پاسخ
:))
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
7
پاسخ
چقدر این مردک، کریه المنظر و وقیح است
هموطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
6
پاسخ
شکست باعث هذیان گویی کفتارهاشده صهیونیست ها بدون آمریکا قادر به شکست غزه هم نیستند بعد این الدنگ وارونه میگه
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