دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی با عراقچی + عکس
دیدار رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر امور خارجه
کد خبر: ۱۳۷۹۶۴۳| |
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به گزارش تابناک، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر امور خارجه دیدار کردند.
در این دیدار در خصوص آخرین موضوعات مرتبط با سیاست و روابط خارجی با تمرکز بر تحولات بعد از جنگ تحمیلی دوم و سوم و اقدامات و فعالیتهای دستگاه سیاست خارجی گفتگو و تبادل نظر شد.
وزیر امور خارجه در این نشست گزارش جامعی از تحولات عرصه سیاست و روابط خارجی و فراز و نشیبهای دیپلماتیک از آغاز جنگ تحمیلی سوم در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون و نیز مذاکرات ایران-آمریکا در اسلام آباد ارائه کرد.
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