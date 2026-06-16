دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی با عراقچی + عکس

دیدار رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر امور خارجه

به گزارش تابناک، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر امور خارجه دیدار کردند.

در این دیدار در خصوص آخرین موضوعات مرتبط با سیاست و روابط خارجی با تمرکز بر تحولات بعد از جنگ تحمیلی دوم و سوم و اقدامات و فعالیت‌های دستگاه سیاست خارجی گفتگو و تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه در این نشست گزارش جامعی از تحولات عرصه سیاست و روابط خارجی و فراز و نشیب‌های دیپلماتیک از آغاز جنگ تحمیلی سوم در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون و نیز مذاکرات ایران-آمریکا در اسلام آباد ارائه کرد.