پناه ؛ محمدحسین حدادیان

همزمان با ایام عزاداری برای امام حسین (ع) و یارانش، مداحی کاروان حسین را...

همزمان با ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) مداحی رخصت ابی...

در ایام ماه محرم و عزاداری سرور و سالار شهیدان، مداحی ایستاده می‌میرم را...