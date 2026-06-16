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کد خبر:۱۳۷۹۶۳۸
کد خبر:۱۳۷۹۶۳۸
237 بازدید
حسینیه تابناک

پناه ؛ محمدحسین حدادیان

مداحی پناه را با نوای کربلایی محمد حسین حدادیان در مناجات با امام حسین (ع) می‌بینید و می‌شنوید.

پناه آوردم
یه نامه سیاه آوردم
چیزی تو دست و بال من نیست
فقط برات گناه آوردم

تنها دیگه روم نمیشه
نمیدونم با چی بیام تو حرمت
خاکی شدی تو قتلگاه
دلم میخواهد خاکی بیام تو حرمت

با یه امیدی اومدم
که حاجتم رو بگیرم
تا که نگی بخشیدمت
از اینجا بیرون نمیرم

حبیبی حبیبی حبیبی یا حسین ...

چشمامو بستم
دوباره با دل شکستم
الان تو باب قبله هستم
رو پله حرم نشستم

تنهایی روضه میخونم
یه گوشه با اشک چشمام تو حرمت
تشنه بودی تو قتلگاه
دلم میخواهد تشنه بیام تو حرمت

برا لبای خشک تو
آه میکشم تا بمیرم
تا که نگی بخشیدمت
از اینجا بیرون نمیرم

با یه امیدی اومدم
که حاجتم رو بگیرم
تا که نگی بخشیدمت
از اینجا بیرون نمیرم

حبیبی حبیبی حبیبی یا حسین

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برچسب‌ها:
حسینیه تابناک پناه محمد حسین حدادیان ویدیو مداحی محرم امام حسین
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