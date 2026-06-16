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توضیحات همتی درباره آزادسازی دارایی‌ها در تفاهم نامه

در تدوین مفاد مربوط به آزادسازی دارایی‌ها، تمامی تجربیات و سوابق گذشته مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در توافق، بالاترین سطح اطمینان ممکن را برای دسترسی و بهره‌برداری از این منابع فراهم کند.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۳۰
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توضیحات همتی درباره آزادسازی دارایی‌ها در تفاهم نامه

به گزارش تابناک، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، در خصوص موضوع آزادسازی دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی ایران در چارچوب یادداشت تفاهم با آمریکا اظهار داشت: در تدوین مفاد مربوط به آزادسازی دارایی‌ها، تمامی تجربیات و سوابق گذشته مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در توافق، بالاترین سطح اطمینان ممکن را برای دسترسی و بهره‌برداری از این منابع فراهم کند.

 وی افزود: مفاد یادداشت تفاهم به‌گونه‌ای تنظیم شده است که تعهدات طرف آمریکایی در خصوص آزادسازی دارایی‌ها به‌صورت شفاف و قابل اجرا مورد تصریح قرار گرفته و ایالات متحده ملزم به اجرای تعهدات خود خواهد بود. با این حال، همانند هر توافق بین‌المللی، ارزیابی نهایی مستلزم مشاهده روند اجرا و انجام راستی‌آزمایی‌های لازم در عمل است.

 رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: پس از امضا و آغاز اجرای یادداشت تفاهم، اقدامات فنی و بانکی لازم برای راستی‌آزمایی آزادسازی دارایی‌ها و امکان استفاده عملی از آنها انجام خواهد شد تا اطمینان کامل نسبت به دسترسی مؤثر به منابع فراهم شود.

 وی با اشاره به اینکه منابع آزادشده جزو دارایی‌های بانک مرکزی محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره نحوه مدیریت، تخصیص و مصرف این منابع در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی انجام خواهد شد. بر این اساس، بانک مرکزی با توجه به نیازهای کشور، شرایط اقتصادی و اولویت‌های ارزی، در خصوص نحوه بهره‌برداری از این دارایی‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.

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همتی بانک مرکزی ایران آمریکا توافق دارایی های ایران تفاهم نامه اسلام آباد
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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