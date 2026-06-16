نشست اضطراری در دفتر نتانیاهو با موضوع ایران و لبنان

امروز نشستی اضطراری در دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای بررسی نحوه مواجهه با آنچه چالش تفکیک دو جبهه ایران و لبنان خوانده شده، برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک، کانال ۱۳ اسرائیل گزارش داد امروز نشستی اضطراری در دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای بررسی نحوه مواجهه با آنچه چالش تفکیک دو جبهه ایران و لبنان خوانده شده، برگزار می‌شود.

محور این نشست، بررسی راهکارهای برخورد با چالش جداسازی پرونده ایران و لبنان اعلام شده است.