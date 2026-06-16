نشست اضطراری در دفتر نتانیاهو با موضوع ایران و لبنان
امروز نشستی اضطراری در دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای بررسی نحوه مواجهه با آنچه چالش تفکیک دو جبهه ایران و لبنان خوانده شده، برگزار میشود.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۲۹| |
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به گزارش تابناک، کانال ۱۳ اسرائیل گزارش داد امروز نشستی اضطراری در دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای بررسی نحوه مواجهه با آنچه چالش تفکیک دو جبهه ایران و لبنان خوانده شده، برگزار میشود.
محور این نشست، بررسی راهکارهای برخورد با چالش جداسازی پرونده ایران و لبنان اعلام شده است.
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