شهردار بوشهر استیضاح و برکنار شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، از مجموع ۹ عضو شورا، هشت نفر در جلسه حضور یافتند که از این تعداد، هفت رأی موافق با استیضاح ثبت شد و اکثریت مطلق اعضا به عزل شهردار رأی دادند.

بلافاصله پس از اعلام نتیجه، اعضای شورا نسبت به تعیین جانشین وی اقدام و مختار کرمی را به عنوان سرپرست شهرداری بوشهر منصوب کردند. بر این اساس، کرمی مسئولیت اداره امور جاری شهر را تا زمان تعیین شهردار قطعی بر عهده خواهد گرفت.

گفتنی است طی ماه‌های اخیر، موضوعاتی نظیر وضعیت خدمات شهری، روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی، نظافت معابر، توسعه فضاهای سبز، معضلات ترافیکی و نحوه پاسخگویی مدیریت شهری به مطالبات شهروندان، بارها در نشست‌های شورا مطرح شده بود و بخش قابل‌توجهی از این موارد، محور اصلی طرح استیضاح را تشکیل می‌داد.

گفتنی است، این رویداد در حالی رقم می‌خورد که شورای ششم شهر بوشهر در واپسین ماه‌های فعالیت خود به سر می‌برد و با توجه به نزدیکی به پایان دوره، عملاً پنجره زمانی چندانی برای طی مراحل قانونی انتخاب و نصب شهردار جدید باقی نمانده است. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد سرپرست منصوب‌شده، نقش پررنگ‌تری در اداره شهر تا پایان کار شورای فعلی ایفا خواهد کرد و احتمالاً فرآیند انتخاب شهردار اصلی به دوره بعدی شورا موکول خواهد شد. هرچند تاکنون جزئیات بیشتری درباره زمان‌بندی دقیق این فرآیند و اولویت‌های سرپرست جدید اعلام نشده است.