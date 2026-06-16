اظهارنظر لاوروف درباره فروپاشی احتمالی اتحادیه اروپا

وزیر خارجه روسیه گفت، اگر اوکراین به اتحادیه اروپا ملحق شود، این اتحادیه «به‌سادگی از هم فرومی‌پاشد».

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه عصر سه‌شنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با هاکان فیدان، همتای ترکیه‌ای خود در مسکو، بیان کرد: به‌لحاظ مشکلات داخلی اتحادیه اروپا، شاید پیوستن اوکراین ایده بدی نباشد، اما در آن صورت آنها به سادگی از هم می‌پاشند. بنابراین روندهای متناقض زیادی وجود دارد.

بنا بر این گزارش، وزیر خارجه روسیه در ادامه این موضوع افزود: اگر اتحادیه اروپا می‌خواهد ساختار اقتصادی چندجانبه خود را از بین ببرد و به یک بلوک نظامی تبدیل شود، این دعوت آنها از اوکراین مشکلات بسیار بزرگی به‌همراه خواهد داشت. اتحادیه اروپا در تلاش است تا به یک بلوک نظامی جداگانه تبدیل شود و تمام ساختارهای امنیتی خود را علیه روسیه بنا می‌کند.

لاوروف با تاکید بر روند در اتحادیه اروپا درباره تبدیل آن به یک بلوک نظامی مستقل، گفت: در حالی‌که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به‌وضوح موضع خود را در قبال اروپا و درخصوص سهم واشنگتن در امنیت آن تغییر می‌دهد، چندین روند در اتحادیه اروپا وجود دارد. یکی از آنها صرفا تبدیل اتحادیه اروپا به یک بلوک نظامی مستقل است. روند دیگر این است که اعضای اتحادیه اروپا به تنهایی نمی‌توانند از عهده آن برآیند و طبق اطلاعات ما، بریتانیایی‌ها در حال ترویج ایده ایجاد یک اتحاد نظامی جداگانه با مشارکت سرسخت‌ترین روس‌ستیزان از جمله لندن و اوکراین هستند. همه اینها هنوز در مرحله فکر، بحث و ایده بوده، اما در پشت همه اینها یک حقیقت آشکار نهفته است؛ اتحادیه اروپا تمام ساختارهای امنیتی خود را علیه روسیه بنا می‌کند.

جنگ اوکراین

وزیر امور خارجه روسیه ضمن تقدیر از تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه در حل‌وفصل جنگ اوکراین، اظهار کرد: برای اینکه حل‌وفصل پایدار، بلندمدت و قابل اعتماد باشد، لازم است به ریشه‌های این بحران پرداخته شود.

سرگئی لاوروف تاکید کرد: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین درگیر دیپلماسی بلندگویی است، همانطور که به‌وضوح در پیام بی‌ادبانه اخیر او به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه که از طریق یک نشریه رسانه‌ای منتقل شد، نشان داده شده است که زلنسکی دیپلماسی مناسبی را دنبال نمی‌کند و او فقط برای جمعیت پیانو می‌نوازد!

تحولات غرب آسیا

لاوروف با اشاره به جنگ‌ها و درگیری‌های اخیر در غرب آسیا گفت: روسیه نگران مشکلاتی در خاورمیانه است که به دلیل جنگ علیه ایران به وجود آمده است.

وی افزود: ما نگران مشکلاتی هستیم که در خاورمیانه در ارتباط با جنگ علیه ایران، حتی می‌توانم بگویم جنگ میان ایران و اسرائیل به وجود آمده است.

وزیر خارجه روسیه در پایان گفت: روسیه و ترکیه قصد دارند در مورد مسائل امنیتی در دریای سیاه، خاورمیانه و سایر مناطق همکاری نزدیکی داشته باشند. ما با همکاران ترک خود در همه جا تماس‌های خوبی برقرار کرده‌ایم و ما به صورت مکمل با یکدیگر کار می‌کنیم.»