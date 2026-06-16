اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، تفاهمنامه میان آمریکا و ایران روز جمعه، ۱۹ ژوئن در بورگنشتوک سوئیس به امضا خواهد رسید.
متن کامل این تفاهم نامه- که ادعا میشود نسخه نهایی است- در اختیار تابناک قرار گرفته و به شرح زیر است:
۱. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، همراه با متحدان خود در جنگ جاری، با امضای این تفاهمنامه، پایان فوری و دائمی جنگ را در تمام جبههها از جمله لبنان اعلام میکنند و متعهد میشوند که از این پس هیچ اقدام خصمانهای علیه یکدیگر انجام ندهند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری نمایند. توافق نهایی مفاد این ماده و سایر مواد را تأیید خواهد کرد.
۲. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد میشوند که حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر را محترم بشمارند و از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.
۳. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد میشوند که حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز، با قابلیت تمدید به توافق طرفین، مذاکره کرده و به توافق نهایی دست یابند.
۴. بلافاصله پس از امضای این تفاهمنامه، ایالات متحده آمریکا محاصره دریایی را بردارد و از هرگونه مداخله یا ممانعت علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کند و حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز تردد را به ظرفیت کامل خود بازگرداند؛ تردد کشتیها متناسب با حجم تردد دوران پیش از جنگ از سوی جمهوری اسلامی ایران باشد. ایالات متحده همچنین متعهد میشود ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مناطق پیرامون خارج کند.
۵. جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از امضای این تفاهم نامه، اقداماتی را به عمل خواهد آورد تا حرکت کشتیهای تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز به حجم پیش از جنگ بازگردد، با در نظر گرفتن نیاز به رفع موانع فنی و خنثی سازی مینها از سوی ایران.
۶. ایالات متحده آمریکا متعهد میشود به همراه شرکای منطقهای خود، طرحی جامع که مورد توافق دو طرف باشد برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند، و ضمن تأمین مالی حداقل ۳۰۰ میلیارد دلاری آن، سازوکار اجرای این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف ۶۰ روز تدوین خواهد شد.
۷. ایالات متحده آمریکا متعهد میشود که طبق زمانبندی مورد توافق در چارچوب توافق نهایی، به تمام انواع تحریمهای موجود علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) و تمام تحریمهای یکجانبه ایالات متحده، اعم از اولیه و ثانویه، پایان دهد.
۸. جمهوری اسلامی ایران مجدداً تأکید میکند که هرگز سلاح هستهای تولید نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا توافق کردهاند که سرنوشت مواد غنی شده و سرنوشت تمام سایر موضوعات مرتبط با هستهای که مورد توافق طرفین است، از جمله نیازهای هستهای ایران، به نحو مقتضی در توافق نهایی مورد بررسی قرار گیرد؛ توافق نهایی مفاد این ماده را تأیید خواهد کرد.
۹. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا توافق میکنند که تا زمان حصول توافق نهایی، وضع موجود را حفظ کنند: ایران وضع موجود برنامه هستهای خود را حفظ کند و ایالات متحده نیز تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال نکند یا نیروهای خود را در منطقه تقویت ننماید.
۱۰. ایالات متحده آمریکا متعهد میشود که بلافاصله پس از امضای این تفاهمنامه و تا تاریخ لغو تحریمها، وزارت خزانه داری ایالات متحده معافیتهایی برای صادرات نفت خام، فرآوردههای پتروشیمی و مشتقات آنها و تمام خدمات مرتبط از جمله بانکی، بیمه، حمل ونقل و مانند آن صادر کند.
۱۱. ایالات متحده آمریکا متعهد میشود که به موجب پیشرفت مذاکرات به سمت توافق نهایی، وجوه و داراییهای مسدود یا محدودشده جمهوری اسلامی ایران آزاد شده و به طور کامل در دسترس قرار گیرد. این وجوه، خواه در حساب مادر نگهداری شود یا منتقل گردد، برای هر گونه پرداخت به ذینفع نهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، مورد استفاده قرار گرفته و برای استفاده کاملاً در دسترس خواهد بود. ایالات متحده متعهد میشود که تمام مجوزها و پروانههای لازم را بر این اساس صادر کند.
۱۲. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا توافق میکنند که سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق و تعهد آتی به توافق نهایی ایجاد شود.
۱۳. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا توافق میکنند که پس از امضای این تفاهم نامه و پس از دریافت تضمینها در مورد آغاز اجرای مواد ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ این تفاهم نامه و ادامه اجرای این گامها، وارد مذاکرات برای توافق نهایی صرفاً در مورد مواد باقیمانده شوند.
۱۴. توافق نهایی از طریق قطعنامه الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب خواهد رسید.
کلا خبری توش نبود