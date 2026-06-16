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طوفان میلیونی یمنی‌ها و تبریک پیروزی ایران + عکس

میلیون‌ها یمنی در صنعا علیه اهانت ترامپ به مقدسات اسلامی به پا خاستند و پیروزی تاریخی ایران و حزب‌الله را تبریک گفتند.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۹۹
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طوفان میلیونی یمنی‌ها و تبریک پیروزی ایران + عکس

به گزارش تابناک به نقل از المسیره، میلیون‌ها یمنی در میدان السبعین صنعا اهانت ترامپ جنایتکار به مکه مکرمه را محکوم کردند.

در بیانیه راهپیمایی‌کنندگان آمده است: ما اهانت هدفمند به مقدسات و نمادهای اسلام از سوی صهیونیزم بین‌الملل و بازوهای آن را محکوم می‌کنیم.

در این بیانیه به به سلسله اهانت‌ها علیه قرآن و پیامبر گرامی اسلام اشاره شده و اهانت‌ها علیه مقدسات، با هدف جدا کردن امت اسلامی از منابع هدایت و نور قلمداد شده است.

راهپیمایی‌کنندگان بیان کردند: سکوت جهان اسلامی از دلایلی است که دشمنان را به تداوم اهانت‌ها تشویق کرده است. اهانت ترامپ به مکه نشان دهنده وضعیت روانی انتقام‌جویانه او است که همزمان با شکست تاریخی او از ایران و جبهه اسلامی رقم خورده است. به ایران، حزب‌الله و محور جهاد و مقاومت پیروزی تاریخی علیه جنایتکارین ارتش‌های دنیا را تبریک می‌گوییم.

همچنین در بیانیه راهپیمایی‌کنندگان آمده است: همه باید آماده دور بعدی از درگیری با دشمنی باشند که نیات پلید و خیانتش را پنهان نمی کند.

همچنین هزاران نفر از مردم استان صعده یمن امروز با برگزاری راهپیمایی گسترده، اهانت منتسب به دونالد ترامپ علیه مکه مکرمه را به شدت محکوم کرده و بر مخالفت قاطع ملت یمن با هرگونه تعرض به مقدسات اسلامی و ارزش‌های امت اسلام تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن قرآن کریم، شعارهایی در محکومیت اهانت به مکه مکرمه سر دادند و بر پایبندی خود به آموزه‌های قرآن و آمادگی برای دفاع از مقدسات اسلامی در برابر آنچه توطئه‌های صهیونیستی علیه امت اسلامی خواندند، تأکید کردند.

راهپیمایان همچنین ضمن محکوم کردن اهانت‌های مکرر و سازمان‌یافته به مقدسات اسلامی، از جمله اهانت اخیر به مکه مکرمه، این اقدامات را تلاشی برای خدشه‌دار کردن جایگاه دین اسلام و نمادهای مقدس آن در میان مسلمانان دانستند.

شرکت‌کنندگان با اشاره به تکرار اهانت‌ها به قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص) و مقدسات امت اسلامی، هدف این اقدامات را دور کردن امت از سرچشمه‌های هدایت و سوق دادن بشریت به سوی گمراهی و فساد عنوان کرده و نسبت به پیامدهای سکوت و بی‌تفاوتی در برابر این رفتارها هشدار دادند.

در بیانیه پایانی این راهپیمایی آمده است که کوتاهی امت اسلامی در دفاع از مقدسات و ارزش‌های دینی، دشمنان را به ادامه چنین اقدامات توهین‌آمیزی تشویق می‌کند؛ از این‌رو همه مسلمانان باید مسئولیت خود را در مقابله با این اهانت‌ها و خنثی‌سازی توطئه‌های ضداسلامی بر عهده بگیرند.

این بیانیه همچنین فرارسیدن سالروز هجرت پیامبر اکرم(ص) را به رهبر انصارالله یمن و امت اسلامی تبریک گفت و این مناسبت را فرصتی برای الهام گرفتن از ارزش‌های ایمان، استقامت و جهاد در راه خدا توصیف کرد.

در ادامه بیانیه، بر تداوم حمایت ملت یمن از اسلام، پایبندی به آموزه‌های قرآن کریم و برافراشته نگه داشتن پرچم اسلام و جهاد تأکید شده و بر حفظ موضع دینی و قرآنی در برابر چالش‌های پیش‌روی امت اسلامی تصریح شده است.

بیانیه همچنین پیروزی ایران، حزب‌الله و محور مقاومت و قدس را در این مرحله از رویارویی با «قدرت‌های استکباری» تبریک گفت و آن را دستاوردی مهم در روند تقابل با این جبهه ارزیابی کرد.

در پایان، بیانیه با اشاره به اینکه «دشمن جنایتکار» همچنان به سیاست‌های خصمانه خود ادامه می‌دهد، بر ضرورت آمادگی برای مراحل آینده، توکل بر خدا، حفظ هوشیاری و استمرار آمادگی برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو تأکید کرد.

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یمن تظاهرات آمریکا ترامپ ایران مذاکره توافق پیروزی حزب الله لبنان
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